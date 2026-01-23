ТСН у соціальних мережах

Квіткова з гумором привітала нареченого з 24-річчям: закохані покепкували зі своєї різниці у віці

Наречені покепкували з хейтерів, які часто надокучають їм темою віку.

Валерія Гажала
Даша Квіткова і Володимир Бражко

Блогерка Даша Квіткова зворушливо й водночас іронічно звернулася до свого нареченого — футболіста Володимира Бражка — з нагоди його дня народження.

Днями спортсмену виповнилося 24 роки. І з цієї нагоди 27-річна Даша опублікувала в Instagram стильний чорно-білий кадр. На фото Володимир ніжно притискає кохану до себе, а Квіткова має по-справжньому щасливий і закоханий вигляд. Але все ж під час вітання блогерка не втрималася від жарту про їхню різницю у віці.

«З днем народження, коханий. Ну нарешті три, а не чотири (роки різниці у віці - прим. ред.). Сильно не відставай», — з гумором написала Даша.

Іменинник Володимир вже відреагував у фотоблогу й відповів нареченій у такому ж грайливому тоні, чим ще більше насмішив підписників: «Я ж казав — далеко не втечеш, кохана».

Даша Квіткова і Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

До слова, раніше Володимир Бражко зізнавався, що до знайомства з Квітковою скептично ставився до кохання, однак саме вона змусила його повірити в почуття. Минулого року футболіст освідчився блогерці. Для Даші Квіткової цей шлюб стане другим. Раніше вона була одружена з Нікітою Добриніним — героєм 10-го сезону шоу «Холостяк», у якому й здобула перемогу. Пара прожила разом три роки, виховує спільного сина Лева та після розлучення зберегла теплі стосунки.

