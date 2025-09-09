Квіткова з нареченим Бражком здивували екзотичним подарунком для 4-річного сина блогерки

Володимир Бражко таДаша Квіткова з сином

Блогерка Даша Квіткова показала незвичайний подарунок для свого сина Лева зі своїм коханим Володимиром Бражком.

В Instagram-сторіз знаменитість опублікувала відео, на якому вони разом зі своїм нареченим, футболістом київського "Динамо" Бражком, роблять сюрприз хлопчику і демонструють його реакцію. Пара подарувала йому нового домашнього улюбленця — хамелеона, якому Лев вже встиг дати кумедне ім’я — Васька.

Син Даші Квіткової з хамелеоном та Володимиром Бражком / © instagram.com/kvittkova

Лев не злякався й одразу ж попросив потримати хамелеона на руках. Поруч з ним був Володимир, який допомагав піклуватися за тваринкою. На кадрах видно, як син зірки зрадів такому презенту й захоплено почав розглядати нового члена сім’ї й позувати разом з ним для відео. Також хлопчик поділився історією із зоопарку, в якому він також гладив хамелеона й роздивлявся великих черепах. Лев обережно доторкався до свого друга й ніжно притискав його до себе.

Син Даші Квіткової з хамелеоном / © instagram.com/kvittkova

Син Даші Квіткової з Володимиром Бражком / © instagram.com/kvittkova

Захоплення в очах хлопчика промовисто говорило, що він давно хотів тваринку до себе додому. Він зворушливо подякував мамі за такий подарунок й тепло обійняв її та Володимира.

