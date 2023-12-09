Даша Квіткова заінтригувала коштовним подарунком від незнайомця за майже 2 тисячі доларів

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова після розлучення з чоловіком, ведучим Нікітою Добриніним, вирішила продовжити підігрівати чутки про свої нові стосунки.

Так, в Instagram-stories знаменитість похизувалася коштовним подарунком з нагоди Дня святого Миколая. Блогерка отримала фотоапарат просунутого рівня з надзвичайно якісним зніманням. Такий презент коштує близько двох тисяч доларів.

"Здається, і я отримала Миколайчика", - сором'язливо повідомила дівчина у своєму фотоблогу.

За словами Даші, вона дуже його хотіла собі придбати. Тому колись в своїх сторіз обмовилася про таке бажання. Однак, втілив мрію дівчини інший. Про того, хто це зробив блогерка так і не наважилася розповісти. Натомість залишила смайлика, який є символом секретності. Тому її прихильникам залишилося лише здогадуватися.

Даша Квіткова похизувалася подарунком від незнайомця / Фото: instagram.com/kvittkova

"Просто в сторіз згадала, що я шукаю одну камеру, яку хотіла придбати, але мене випередили", - заінтригувала Квіткова.

До того ж Мережею віднедавна ходять чутки про нового обранця блогерки. Так, фани підозрюють, що знаменитість більше не самотня. Зокрема, Квіткова зробила неоднозначний допис, де й натякнула на новий роман.

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