Тріо Зіновія Карача, Дмитра Васильєва та Станіслава Коновалова / © Голос Країни

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На сцені «Голосу країни» іноді трапляються батли, у яких боротьба за увагу тренера виходить далеко за межі музики.

Саме таким став виступ Зіновія Карача, Дмитра Васильєва та Станіслава Коновалова. Учасники команди Тіни Кароль не лише підготували яскравий роковий номер, а й відверто продемонстрували захоплення своєю наставницею.

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“Тут я відкриваю очі і дивлюсь — ангел. А це Тіна. І я кажу, я що, вже в раю”,— прозвучало від Дмитра Васильєва.

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Тріо Зіновія Карача, Дмитра Васильєва та Станіслава Коновалова / © Голос Країни

“Тіна Кароль – це не зірка, вона діва. До речі, був на її концерті. І, звісно, я їй подарував букет квітів. От так. Я, звісно ж, на це не розраховую, що квіти якось там подіють. Але це буде її вибір. Вона краще знає, вона тренер-переможець”,— поділився Станіслав.

Усі троє не шкодували для Тіни компліментів: називали її королевою, дівою та янголом. Особливо зворушливим виявився момент зі Станіславом, який подарував тренерці квіти під час концерту й зашарівся.

Тріо Зіновія Карача, Дмитра Васильєва та Станіслава Коновалова / © Голос Країни

Тріо Зіновія Карача, Дмитра Васильєва та Станіслава Коновалова / © Голос Країни

Та за цією легкою атмосферою стояв справді серйозний вокальний батл. Учасники продемонстрували різні тембри й сильну взаємодію, а тренери не приховували захоплення їхнім виконанням. Трійку навіть порівнювали з діамантами, настільки яскраво кожен проявив себе на сцені.

Тріо Зіновія Карача, Дмитра Васильєва та Станіслава Коновалова / © Голос Країни

Дмитро Васильєв / © Голос Країни

Станіслав Коновалов / © Голос Країни

Однак Тіна Кароль ухвалила несподіване рішення: не залишила у своїй команді жодного з трьох. Здавалося, для учасників це могло стати кінцем шляху, але Зіновія Карача врятували завдяки викраденню. Дмитро та Станіслав такої можливості не отримали.

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Зіновій Карач / © Голос Країни

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, минулого тижня стався п’ятий випуск «Голосу країни-14». Редакція ТСН.ua поділилася найцікавішим із сліпих прослуховувань: хто підкорив усіх тренерів, а кому дісталося останнє місце в команді Тіни Кароль.

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