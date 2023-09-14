"КВКшникам" Мусагалієву і Дорохову помстилися у Казахстані через поїздку до окупованого Донбасу

Поїздка російських гумористів Азамата Мусагалієва і Дениса Дорохова на територію окупованого Росією Донбасу не аби як обурила мешканців Казахстану.

Так, казахи домоглися того, аби тур команди КВК "Камизяки", лідером якої є Мусагалієв, скасували на офіційному рівні. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті організаторів концертів "Камизяк".

Зазначимо, що колектив мав виступити 7 та 8 жовтня в Астані та 5 жовтня в місті Алмати.

"Через резонансний негативний зворотний зв'язок громадськості на гучні публічні дії артистів колективу "Камизяки", команда організаторів прийняла рішення скасувати повністю тур Казахстаном сольних концертів команди "Камизяки", - йдеться у повідомленні.

Мусагалієву і Дорохову скасували концерти у Казахстані / Фото: instagram.com/vi_project_kz_

Своєю чергою, казахи підтримали рішення організаторів схвальними відгуками під постом:

Чудові новини. Дякую за те, що почули нас! Будь ласка, не привозіть надалі Z-артистів

Це правильно зробили

Молодці! Дякую вам велике! Це чудово, що совість і честь у вас вище, ніж гроші

Правильно! Пропогандистів не пускати

Нагадаємо, що днями відомі російські "КВКшники" Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов приїхали на тимчасово окупований Росією Донбас, де прославляли російських окупантів. Вони взяли участь в концерті з нагоди "80-х роковин з Дня визволення Донбасу". Захід проходив на Донеччині в меморіальному комплексі "Саур-Могила".

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