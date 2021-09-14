KYIVSTONER скандував у центрі Києва "Росія" та вдав, що не знає нічого про війну на Сході

KYIVSTONER скандував у центрі Києва "Росія" та вдав, що не знає нічого про війну на Сході

Виконавець обурив українців своєю поведінкою.

Відомий український репер, ексучасник гурту "Гриби" KYIVSTONER потрапив у скандал.

Так, громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що виконавець давав інтерв’ю росіянам з Челябінська. В ході бесіди він запросив російських колег через соцмережу приїжджати до України й пошепки скандував у центрі Києва "Росія".

KYIVSTONER дає інтерв'ю / скріншот з відео

"Пацани, братва! Ви приїхали! Гості з Челябінська…" – заявив репер.

У Мережі обурилися такою поведінкою репера:

Звичайний клоун, який за рублі зробить все що хочеш!

Київстонер був, є та залишається довбнем!

Прикро за нашу політичну солідарність із Москвою і за прикордонників, які пускають всю цю наволоч

Репер же у приватному листуванні з одним юзером поцікавився, чому бачитися з росіянами й скандувати "Росія" – злочин. Йому відповіли, що в Україні вже вісім років триває війна. Та виконавець лиш вдав, що не знає нічого про це.

Скріншот з Telegram-каналу Сергія Стерненка / Telegram

Зазначимо, Kyivstoner - український відеоблогер, кіноактор, репер, колишній учасник проєкту "Гриби". Артист має чимало друзів, наприклад Баста, та колег із Росії. Він часто знімається в російських проєктах та програмах.

Нагадаємо, скандальний російський репер Моргенштерн, попри заборону СБУ, збирається відіграти концерти в трьох містах України. Артист планує виступити в листопаді.

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