KYIVSTONER скандував у центрі Києва "Росія" та вдав, що не знає нічого про війну на Сході

Виконавець обурив українців своєю поведінкою.
Відомий український репер, ексучасник гурту "Гриби" KYIVSTONER потрапив у скандал.
Так, громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що виконавець давав інтерв’ю росіянам з Челябінська. В ході бесіди він запросив російських колег через соцмережу приїжджати до України й пошепки скандував у центрі Києва "Росія".
"Пацани, братва! Ви приїхали! Гості з Челябінська…" – заявив репер.
У Мережі обурилися такою поведінкою репера:
- Звичайний клоун, який за рублі зробить все що хочеш!
- Київстонер був, є та залишається довбнем!
- Прикро за нашу політичну солідарність із Москвою і за прикордонників, які пускають всю цю наволоч
Репер же у приватному листуванні з одним юзером поцікавився, чому бачитися з росіянами й скандувати "Росія" – злочин. Йому відповіли, що в Україні вже вісім років триває війна. Та виконавець лиш вдав, що не знає нічого про це.
Зазначимо, Kyivstoner - український відеоблогер, кіноактор, репер, колишній учасник проєкту "Гриби". Артист має чимало друзів, наприклад Баста, та колег із Росії. Він часто знімається в російських проєктах та програмах.
Нагадаємо, скандальний російський репер Моргенштерн, попри заборону СБУ, збирається відіграти концерти в трьох містах України. Артист планує виступити в листопаді.