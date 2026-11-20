MamaRika і Стас Шурінс / © Колаж ТСН.ua

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Співачка MamaRika відверто розповіла про роман зі Стасом Шурінсом, який спалахнув під час участі у вокальному шоу, та пригадала, чому їхня історія кохання завершилася болісним розставанням.

Знайомство артистів відбулося на популярному музичному проєкті. Спочатку між ними панувала лише дружба. Однак продюсери шоу вирішили додати до ефірів романтичної інтриги. Для цього MamaRika та Стасу запропонували поцілуватися перед камерами. Постановочний момент несподівано змінив їхні стосунки. Згодом співачка зрозуміла, що її симпатія до колеги переросла у справжнє кохання.

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«Спочатку це було на камеру, а потім воно пішло само. Я закохалася. Я не знаю, чи він в мене (закохався — ред.). Скоріш за все, ні», — поділилася виконавиця в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

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MamaRika і Стас Шурінс / © скриншот

Водночас роман виявився недовгим. MamaRika та Стас Шурінс були разом приблизно рік — від 2009-го до 2010-го. Остаточно їхні шляхи розійшлися після завершення шоу. Артистка не приховує, що тоді переживала розрив дуже важко, адже мала до музиканта сильні почуття.

«Він мене кинув, скотіна. Він мамина корзиночка, мамина черешня. Розійшлися, бо він поїхав додому і мамочка сказала, що я погана дєвочка. Він вирішив, що все і кинув мене, а я страждала. Я його любила. Насправді він дуже світла душа, але просто він дуже ведений. От що йому сказали, туди йому і вітер дує», — емоційно пригадала MamaRika.

MamaRika і Стас Шурінс

Співачка також дала зрозуміти, що не вважає колишнього обранця поганою людиною, однак його залежність від чужої думки стала для неї серйозним розчаруванням.

Нагадаємо, нещодавно Стас Шурінс вперше назвав справжню причину виїзду з України.

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