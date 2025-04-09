"Киснева станція": топ-10 цікавих фактів про автобіографічну стрічку про життя Мустафи Джемілєва

Мустафа Джемілєв / © пресслужба каналу "1+1"

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У четвер, 10 квітня, в український прокат виходить біографічна драма “Киснева станція” про знаковий період з життя українського дисидента кримськотатарського походження Мустафи Джемілєва.

1980 року його як політичного в’язня відправляють у заслання до селища Зирянка, що в радянській Якутії. Там він працює на кисневій станції: щоденно наповнює іржаві балони киснем. Саме тут він зустрічається з молодою вчителькою Сафінар, що дарує паростки надії на щасливе життя.

Прем’єра фільму мала відбутися ще 2022 року, але через повномасштабне військове вторгнення Росії до Україну її довелось перенести.

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Кадр із фільму “Киснева станція” / © пресслужба каналу "1+1"

Редакція ТСН.ua зібрала топ-10 цікавих фактів про фільм “Киснева станція”

1. Заснований на реальних подіях. Сюжет фільму відтворює драматичний період заслання Мустафи Джемілєва 1980-х років. 8 січня 1979 року дисидента було викликано до міліції й заарештовано за “злісне порушення правил гласного адміністративного нагляду”. На закритому судовому процесі 6 березня 1979 року Джемілєва засудили на півтора року обмеження свободи із заміною на чотирирічне заслання в Усть-Майський улус Якутської АРСР. 31 травня його було перевезено на Колиму у селище Зирянка Верхньоколимського улусу. Саме тоді до Джемілєва приїхала його майбутня дружина Сафінар. Він провів кілька років на віддаленій кисневій станції. Стрічка показує не лише особисту боротьбу, історію неймовірного кохання, а й атмосферу радянського режиму, що гнітить.

2. Унікальне місце знімань. Знімання минали в Україні — Зирянку знімали в Новгород-Сіверському, в Чернігівській області. Також робота тривала й в Києві та області, в Херсонській області (Олешківські піски та місто Станіслав).

Кадр із фільму “Киснева станція” / © пресслужба каналу "1+1"

3. Символічна назва. “Киснева станція” — не тільки назва місця, де працював Джемілєв, а й глибока метафора. У нелюдських умовах головний герой продовжує “дихати” — тримати гідність, переконання і надію. Його повсякденна монотонна праця нагадує долю міфологічного Сізіфа, героя міфу Альбера Камю.

4. Перша повнометражна драма про Джемілєва. Це перший художній фільм, присвячений такій вагомій постаті, як Мустафа Джемілєв — борець за права кримських татар і символ незламності. Стрічка допомагає ширшій аудиторії дізнатися про вагомі сторінки української та кримськотатарської історії.

5. В кількох сценах у стрічці знялися діти кримських татар, які виїхали з окупованого Криму з родинами 2014 року й оселилися на півдні України, щоб якомога швидше повернутися до рідного півострова за нагоди. Сцену за їхньої участі фільмували неподалік від Херсона. Головну роль виконав Борис Орлов. Також у фільмі знялися Христина Дейлик, Віктор Полторацький, Вʼячеслав Жила, Сергій Петько, Василь Кухарський (військовий ЗСУ, загинув внаслідок важкого поранення після тривалого лікування), Олена Вахрамєєва, Едем Ібадуллаєв та інші.

Кадр із фільму “Киснева станція” / © пресслужба каналу "1+1"

6. Дебют для Зої Власенко. Для акторки Зої Власенко “Киснева станція” стала дебютом в повнометражному кіно, пізніше вона знялася у фільмі Ахтема Сеітаблаєва “Мирний-21”, але це кіно вийшло в прокат раніше за “Кисневу станцію”. Творчий шлях акторки розпочався 17 років тому у київському театрі на Михайлівській.

7. “Киснева станція” — другий спільний проєкт режисера Івана Тимченка та сценариста Михайла Бриниха. Раніше вони разом працювали над фільмом “Іловайськ 2014. Батальйон “Донбас“. Ідея нового фільму належить Івану, а от його центральну тему — історію знайомства Мустафи та Сафінар — запропонував Михайло. Бриних нині служить в лавах ЗСУ.

8. Активна робота над проєктом розпочалася пʼять років тому, одразу після особистої зустрічі творчої команди з Мустафою Джемілєвим. Протягом року знімальна група проводила детальні інтервʼю з паном Мустафою, в яких він розповідав про своє життя, боротьбу, друзів і ворогів.

Кадр із фільму “Киснева станція” / © пресслужба каналу "1+1"

9. Образ Мустафи в стрічці перегукується з міфом про Сізіфа, який змушений знову і знову штовхати камінь угору. Творці фільму надихалися творчістю Альбера Камю, адже доля Мустафи Джемілєва — це історія безперервної боротьби: за право кримських татар повернутися додому, за свободу та гідність. Після титрів фільму є сцена — так званий “фільм у фільмі”, який є алюзією на твір Камю “Міф про Сізіфа”.

10. “Киснева станція” — це віддзеркалення долі багатьох народів, які зазнали утисків у Радянському Союзі — кримчан, українців, поляків, євреїв та багатьох інших. Фільм нагадує, що таких трагічних історій було чимало, і кожна з них — це окремий голос у спільній боротьбі проти репресій і несправедливості, а також — яким монстром був Радянський Союз і яким є його спадкоємиця Росія.

Генеральні медіапартнери показу фільму “Киснева станція” — 1+1 Україна та 1+1 media.