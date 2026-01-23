Lama розповіла про молодшого на 17 років коханого й зворушливу підтримку на концертах: "Мене одягав"

Lama з бойфрендом / © viva.ua

Реклама

Українська співачка Lama, справжнє ім’я якої Наталія Дзеньків, поділилася подробицями особистого життя та розповіла про стосунки з коханим Романом, який уже майже десять років поруч із нею.

Обранець артистки молодший за неї на 17 років, однак, як наголошує сама співачка, різниця у віці жодним чином не впливає на їхні почуття. Навпаки — Роман став для Lama надійною опорою та одним із головних мотиваторів у творчості.

Зокрема, коханий активно долучався до підготовки великого концерту співачки в «Жовтневому палаці». За словами артистки, підтримка Романа відчувалася буквально в усьому — навіть у дрібницях. В інтерв’ю проєкту «Люкс ФМ» Lama з усмішкою зізналася, що саме бойфренд допомагав їй із концертним образом.

Реклама

«Він мене одягав. Костюм новий, там було багато заклепок і кнопок», — поділилася виконавиця, не приховуючи теплоти в голосі.

Концерт Lama в Києві

А вже після виступу Роман не стримував емоцій. Артистка розповідає, що коханий буквально зацілував і заобіймав її. За словами Lama, він завжди щиро підтримує, надихається її музикою та залишається відданим прихильником творчості. Ба більше, історія їхнього кохання нагадує справжнє кіно. Співачка пригадує, що Роман захоплювався нею ще задовго до їхнього знайомства.

«Він завжди був моїм фаном. Йому було 15–16 років, він сидів біля телевізора і казав: „Аби вона була моєю дружиною“», — зворушливо поділилася Lama.

До речі, на концерті Lama побувала й редакція сайту ТСН.ua, тож за посиланням дізнавайтеся, якими сюрпризами та гостями запам’ятався вечір.