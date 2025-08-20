Lama вдруге за 20 років кар'єри заспівала в дуеті і здивувала неочікуваним вибором партнера

Lama та MELOVIN

Українська співачка Lama, справжнє ім'я якої Наталія Дзеньків, вдруге за 20 років музичної кар'єри заспівала в дуеті і здивувала вибором партнера.

Артистка попрацювала в тандемі з колегою за сценою MELOVIN. Ідея спільного дуету з'явилася саме у співака. Врешті, він зв'язався з Lama та розкрив їй свої плани. Артисти зустрілися, аби провести коротку бесіду. Але замість звичайної розмови вони усвідомили дивне відчуття близькості, ніби вони знали одне одного завжди.

"Я відчув, що маю написати Наталії, і у відповідь побачив її зацікавленість. А коли ми зустрілися – все було вирішено. Ми відчули одне одного на іншому рівні і одразу ж зрозуміли, як маємо рухатися творчо. Під час тієї зустрічі я чимало разів дивувався: як ми схожі. У Наталії було щось дуже знайоме, ніби я дивився на себе, а вже потім з'ясувалося, що і наші пісні мають зв'язок", - поділився артист.

Lama та MELOVIN

Загалом, Lama та MELOVIN створили спільну композицію "Мені так треба Вітрила!", в якій поєднали свої хіти. Однак на цьому символізм не завершився. Виявилося, що пісню "Мені так треба" Наталія Дзеньків писала саме в тому місці Одеси, де з різницею в 15 років Мел створив і трек "Вітрила".

"Мел пообіцяв показати місце, де створював "Вітрила". І коли ми туди приїхали, я просто завмерла. Це було те саме дерево, біля якого я колись писала слова пісні "Мені так треба". Це неможливо забути. Мені здалося, що не минуло й дня від того моменту. Я просто вчора сиділа на цьому місці і писала всім відомі слова", – поділилася Lama.

Дерево в кліпі стало більше, ніж фоном – це символ зустрічі двох світів. А об'єднало артистів чимало речей, зокрема, містика, нотки якої теж читаються у відеороботі – Lama вірить у знаки та бачить віщі сни, MELOVIN слухає інтуїцію, яка ще ніколи його не підводила.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських представив кліп на пісню Mine. Виявилося, знімання не минули легко. Робота над кліпом зривалася через балістичний обстріл.