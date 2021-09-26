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LAMA вперше розповіла, чому досі не має дітей та про свого коханого

LAMA вперше розповіла, чому досі не має дітей та про свого коханого

LAMA / instagram.com/lamaukraine

Також артистка поділилася, чому зникла зі сцени.

Українська співачка Наталія Дзеньків, більш відома як Lama, на декілька років зникла із шоубізнесу.

Артистка не давала концерти та не випускала нові пісні. У програмі "Світське життя" виконавиця поділилася, що стало причиною такого рішення.

"Перш за все, мені потрібен був цей час, щоб віддалитися трішечки від шоубізнесу, побути з сім'єю, з самою собою. У мене дуже хороший чоловік, хороша сім'я і я хотіла пожити як справжня, нормальна людина. Я ще не заміжня, але коли ми востаннє спілкувалися, це були ті стосунки, про які ми говорили", – пояснила виконавиця.

LAMA з коханим / © instagram.com/lamaukraine
LAMA з коханим / instagram.com/lamaukraine

45-річна знаменитість не має дітей. Наталія поділилася, що ніколи не народить і не бачить себе в ролі мами.

"У мене не було свідомого рішення. Я пам'ятаю себе в 23 роки і я розумію, що це ж треба дітей народити, всі ж то кажуть, що це треба, а я розумію, що мене не тягне до цього. Просто зараз навколо мене дуже багато знайомих з дітьми і я розумію, що їм так важко. Там і мами, і дідусі, а я собі думаю, моя мама у Франківську і як я буду це все витягувати, і Lama зараз, бо я зрозуміла, що я хочу далі продовжувати писати пісні", – розповіла зірка.

LAMA / © instagram.com/lamaukraine
LAMA / instagram.com/lamaukraine

Артистка також додала, що коханий розділяє думку обраниці щодо нащадків і не вимагає у Дзеньків народжувати йому дітей.

"Він розділяє мою думку. Важливо в житті знайти пару. У нас 2 собаки: лайка і дворовий песик, ми живемо у лісі, ми медитуємо, ми духовно розвиваємось. Коли я лишилась одна, без продюсера, без команди, тобто Титанік на дні, як Садхгуру говорить, індійський йог: "Ви надто серйозно ставитесь до життя, переймаєтеся всім, для чого це? Віддайся всесвіту і ти отримаєш те, що треба". У мене таке враження, що я перейшла в якийсь 4D вимір, я почала бачити набагато чіткіше і ясніше, що треба робити. Просто треба віддатися", – поділилася вона.

Чому співачка LAMA не хоче народжувати дітей

Чому співачка LAMA не хоче народжувати дітей

Нагадаємо, днями Юрій Горбунов натякнув, що хоче третю дитину. Ведучий хоче, аби дружина народила йому ще й дівчину.

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