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Лана Дель Рей у топі еротично повигиналася на відео та засвітила соски

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Лана Дель Рей у топі еротично повигиналася на відео та засвітила соски

Associated Press

Артистка показала відвертий ролик.

Популярна американська співачка Лана Дель Рей, яка вперше поділилася спільним фото з нареченим, розбурхала уяву фоловерів пікантним відео.

У своєму Instagram 36-річна зірка розмістила ролик, на якому спокусливо вигиналася на камеру. Виконавиця одягнула рвані джинси та жовтий топ, засвітивши соски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Таким чином Лана прорекламувала випуск нового треку Arcadia. Ролик переглянули понад 3 млн разів, також 13 тисяч користувачів написали повідомлення. Так, юзери тішили кумирку компліментами.

  • Ого!
  • Відверта дівчинка
  • Гаряча

Нагадаємо, після розставання з копом Лана Дель Рей виходить заміж за музиканта. Пара познайомилася на сайті знайомств.

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