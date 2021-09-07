Лана Дель Рей у топі еротично повигиналася на відео та засвітила соски

Лана Дель Рей у топі еротично повигиналася на відео та засвітила соски

Артистка показала відвертий ролик.

Популярна американська співачка Лана Дель Рей, яка вперше поділилася спільним фото з нареченим, розбурхала уяву фоловерів пікантним відео.

У своєму Instagram 36-річна зірка розмістила ролик, на якому спокусливо вигиналася на камеру. Виконавиця одягнула рвані джинси та жовтий топ, засвітивши соски.

Таким чином Лана прорекламувала випуск нового треку Arcadia. Ролик переглянули понад 3 млн разів, також 13 тисяч користувачів написали повідомлення. Так, юзери тішили кумирку компліментами.

Ого!

Відверта дівчинка

Гаряча

Нагадаємо, після розставання з копом Лана Дель Рей виходить заміж за музиканта. Пара познайомилася на сайті знайомств.

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