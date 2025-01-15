Лариса Кадочникова після гучного скандалу пояснила, чому відмовилася говорити українською на публіці

Артистка відреагувала на мовний скандал, який розгорівся довкола неї.
Зірка "Тіней забутих предків", акторка Лариса Кадочникова, яка нещодавно відмовилася говорити українською, пояснила свою позицію.
Артистка, якій 87 років, зізнався, що практично все своє життя спілкувалась російською і в побуті, і на роботі. З початком повномасштабної війни Лариса Кадочникова перейшла на українську мову в театрі. Однак в житті акторці доволі складно це зробити. Тож, коли знаменитість попросили припинити говорити російською, вона розгубилася.
Однак артистка запевнила, що теж намагається спілкуватися українською і в побуті. Лариса Кадочникова додала, що сподівається на розуміння і припинення шквалу критики в її адресу.
"Я розгубилася. Так, у побуті й майже все своє життя я спілкувалася й виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Я перейшла на українську мову на сцені й намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося", - прокоментувала акторка, пише "Укрінформ".
Мовний скандал довкола Лариси Кадочникової – що відомо
Днями довкола Лариси Кадочникової розгорівся мовний скандал. Акторка на церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у Будинку кіно виступала з промовою, яку оголошувала російською мовою. Однак журналіст Руслан Кошовенко попросив артистку перейти на українську. Утім, Кадочникова відмовилася це зробити. Акторка заявила, що має право говорити будь-якою мовою, і попросила поважати її вибір. Також артистка наголосила, що багато чого зробила для України, і закликала ставитися одне до одного з розумінням.
Присутні у залі відреагували на слова акторки оплесками і вигуками "Браво!". Однак у Мережі доволі неоднозначно поставилися до заяви Кадочникової. Письменниця Лариса Ніцой заявила, що це безвідповідально, а особливо під час війни, яку на територію України розв'язала Росія. Також вона присоромила присутніх у залі, які підтримали відмову Кадочникової говорити українською.
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