Ларису Гузєєву, яка назвала себе "абсолютною ватницею", госпіталізували у тяжкому стані – ЗМІ

У ведучої підозра на коронавірус та проблеми з нирками.
Російську ведучу та акторку Ларису Гузєєву госпіталізували.
62-річна знаменитість опинилася в лікарні з підозрою на COVID-19. Про це повідомляє Telegram-канал Mash. У повідомленні йдеться, що стан Гузєєвої важкий. У неї виявили запальні зміни і початкові ознаки пошкодження нирок. Медики вважають, що у неї є ризик появи ускладнень.
Телеведучій стало кепсько декілька днів тому. У неї з'явився кашель, температура близько 38, їй було важко дихати. Лариса сама собі робила експрес-тест на коронавірус, результат якого виявився позитивним.
Зауважимо, не так давно Лариса Гузєєва відвідала окупований Росією Крим. Більше того, нещодавно в інтерв’ю акторка заявила, що вважає півострів російським, а себе "абсолютною ватницею".
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