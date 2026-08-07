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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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805
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2 хв

Лариса Кадочникова стала вдовою: її чоловік помер після чотирьох років боротьби з хворобою

Андрій Галь став другим чоловіком акторки, якого вона втратила через тяжку хворобу.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Українська акторка Лариса Кадочникова пережила важку втрату — помер її чоловік, адвокат Андрій Галь.

Чоловіку було 62 роки. Останні чотири роки він боровся з тяжкою хворобою, про яку артистка публічно розповідала лише незадовго до його смерті.

Про трагедію повідомила Національна спілка кінематографістів України. У дописі висловили співчуття Кадочниковій та назвали її коханого не лише супутником життя, а й близьким другом та надійною опорою.

«З глибоким сумом ми дізналися, що після тривалої хвороби на 63‑му році життя відійшов у вічність відомий адвокат Андрій Михайлович Галь — близький друг, супутник життя й надійна підтримка членкині нашої Спілки, видатної української акторки, народної артистки України та лауреатки Національної премії імені Тараса Шевченка Лариси Валентинівни Кадочникової. Висловлюємо щирі співчуття нашій колезі у цю важку годину. Ми поруч із вами, Ларисо Валентинівно, і розділяємо ваш біль. Вічна і світла пам’ять Андрію Михайловичу», — йдеться у заяві.

Допис Національної спілки кінематографістів України

Допис Національної спілки кінематографістів України

Ще наприкінці липня акторка у коментарі «Наодинці з Гламуром» зізнавалася, що стан Андрія Галя дуже серйозний. Вона не стала розкривати його діагноз, однак говорила, що чоловік уже кілька років поспіль бореться з недугою.

«Це біль мій. Я його дуже кохаю, але він дуже серйозно хворий. Я думаю лише про одне: щоб він жив, залишився таким же чудовим! А мені треба мужність! Чотири роки він хворий», — ділилася тоді Кадочникова.

Стосунки Лариси та Андрія тривали понад шість років. Офіційно вони не оформлювали шлюб, однак жили разом і називали одне одного близькими людьми.

Їхній роман розпочався після смерті другого чоловіка акторки — Михайла Саранчука. Андрій Галь був адвокатом і допомагав Кадочниковій із юридичними питаннями після втрати коханого. Згодом професійні стосунки переросли в особисті, а чоловік став для акторки новою підтримкою. Тепер Кадочниковій знову довелося пережити смерть близького чоловіка.

Першим чоловіком акторки був відомий український режисер і оператор Юрій Іллєнко. Подружжя прожило разом 18 років. Іллєнко помер у червні 2010 року.

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