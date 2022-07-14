LAUD показав звукорежисера ROXOLANA, який загинув під час ракетного обстрілу Вінниці

Росія 14 липня ракетами обстріляла Вінницю, де загинули мирні люди, серед яких є діти.

Серед постраждалих були члени команди української співачки ROXOLANA, які під час ракетного обстрілу були у центрі міста.

Зокрема, двох членів команди виконавиці – Євгена та Андрія - з тяжкими травмами госпіталізувати. Пізніше Роксолана повідомила, що її звукорежисер Євген помер у лікарні.

Український виконавець LAUD показав молодого хлопця, який помер від рук російських окупантів.

"Два дні тому познайомилися. Світла пам'ять", - написав LAUD в Instagram-stories.

Звукорежисер ROXOLANA / Фото: instagram.com/laud_vk

Нагадаємо, вранці 14 липня російські війська випустили ракети по центру Вінниці. Серед постраждалих були учасники команд українських артистів LAUD, ROXOLANA та Олі Цибульської. Загалом, їх з тяжкими травмами госпіталізували. Звукорежисер Роксолани від отриманих травм помер у лікарні.

Зазначимо, що станом на 16:35 в результаті терористичного ракетного удару по центру Вінниці загинула 21 особа, зокрема троє дітей.

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