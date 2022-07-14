Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

LAUD показав звукорежисера ROXOLANA, який загинув під час ракетного обстрілу Вінниці

Дата публікації
Перегляди
2843
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
LAUD показав звукорежисера ROXOLANA, який загинув під час ракетного обстрілу Вінниці

LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

Росія 14 липня ракетами обстріляла Вінницю, де загинули мирні люди, серед яких є діти.

Серед постраждалих були члени команди української співачки ROXOLANA, які під час ракетного обстрілу були у центрі міста.

Зокрема, двох членів команди виконавиці – Євгена та Андрія -  з тяжкими травмами госпіталізувати. Пізніше Роксолана повідомила, що її звукорежисер Євген помер у лікарні.

Український виконавець LAUD показав молодого хлопця, який помер від рук російських окупантів.

"Два дні тому познайомилися. Світла пам'ять", - написав LAUD в Instagram-stories.

Звукорежисер ROXOLANA / © instagram.com/laud_vk
Звукорежисер ROXOLANA / Фото: instagram.com/laud_vk

Нагадаємо, вранці 14 липня російські війська випустили ракети по центру Вінниці. Серед постраждалих були учасники команд українських артистів LAUD, ROXOLANA та Олі Цибульської. Загалом, їх з тяжкими травмами госпіталізували. Звукорежисер Роксолани від отриманих травм помер у лікарні.

Зазначимо, що станом на 16:35 в результаті терористичного ракетного удару по центру Вінниці загинула 21 особа, зокрема троє дітей.

Читайте також:

Наступна публікація