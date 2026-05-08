LAUD потролив Руслану після закидів про "фірму" й підірвав Мережу дикими танцями з бубнами

Срібний призер нацвідбору на «Євробачення-2026», український співак LAUD публічно підколов переможницю «Євробачення-2004» Руслану після її неоднозначного коментаря щодо його творчості.

Усе почалося ще під час нацвідбору, де LAUD із треком Lightkeeper посів друге місце та став одним із найобговорюваніших учасників. Все тому, що тоді членкиня журі Руслана порадила артисту «не привносити фірму» та буцімто додати у творчість більше гуцульських мотивів.

Після цього співак заявив, що не збирається відмовлятися від свого стилю. Втім, на сцені «Нашебачення» вирішив відповісти колезі з гумором. Так, під час благодійного шоу у Києві LAUD з’явився у яскравому образі зі шкіри та хутра й буквально перевтілився у стилістику Руслани часів Wild Dances.

Дата публікації 11:06, 08.05.26

Артист виконав уривки культового хіта з характерними вигуками, бубнами, «дикими» танцями та вогняною анімацією. А вже посеред виступу несподівано перейшов до власної композиції Lightkeeper, але дещо переінакшивши звучання під ритми Руслани.

Іронічний номер миттєво став вірусним у Мережі, а публіка вибухнула емоціями. Виступ назвали одним із найяскравіших моментів «Нашебачення», під час якого збирали кошти на потреби українського війська.

Не треба нам фірми, треба гуцульщини

Рівень стьобу на тему «фірма» від LAUD — неперевершено. Його фірма — то український сильний бренд

Тролінг вищого рівня, красава! Деяким топовим артистам треба у тебе повчитися

Приколи приколами, але ж як LAUD гарно співає! Просто ідеально

