LAUD про свого експродюсера Тарнапольського: "Він поїхав за кордон і покинув мене"

Український співак Влад Каращук, відомий під псевдонімом LAUD розкрив подробиці розриву співпраці зі своїм експродюсером Ігорем Тарнапольським.

Зокрема, виконавець поділився, що останній рік майже не випускав нових треків, оскільки у нього були зв'язані руки через контракт з Тарнапольським. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту "Gloster FM".

Також LAUD поділився, що колишній продюсер покинув його під час повномасштабної війни і виїхав за кордон до Польщі:

"Останній рік, півтора не було нових релізів, тому що… По-перше, на початку війни я розійшовся з продюсером. Він поїхав за кордон і покинув мене. Не було жодної підтримки від нього і допомоги. Я не знав, які в нього плани. Він просто за 1,5-2 тижні подзвонив, сказав що він за кордоном, в Польщі. І він повертатися не збирається. Ясно, там сім'я, дружина, дитина. Але жодної допомоги від нього не було. Він казав мені: "Давай, пиши нові треки, надсилай, будемо щось релізити. Або може й не будемо. Бережи себе". І все", - розповів LAUD.

Ігор Тарнапольський / Фото: instagram.com/igor.tarnopolskyy

Наприкінці серпня 2022 року співак оголосив, що розірвав робочі стосунки з продюсером Ігорем Тарнапольським. Втім їх й досі пов'язує робочий контракт:

"У нас контракт був підписаний, він і зараз є, насправді. Ми просто зараз працюємо над тим, щоб юридично цю ситуацію закрити. Досі не закрите це питання і саме через це у мене не було можливості випускати нові релізи весь минулий рік. У мене була така, більш умовна заборона на випуск нових релізів. А просто в контракті є такий момент, що артист не може без продюсера випускати нові треки", - пояснив артист і додав, що чекає, поки ця ситуація з контрактом з'ясується.

LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

Нагадаємо, що більше ніж півроку тому LAUD поділився, що припинив робочі стосунки з продюсером Ігорем Тарнопольським. За словами артиста, він відчував загальне недопрацювання команди над просуванням його проєкту.

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