LAUD розкрив, чим закінчився суд з експродюсером Тарнопольским, який кинув його і виїхав до Польщі

Співак через колишнього продюсера тривалий час не міг випускати пісні, а також взагалі не отримував роялті.

Український співак Влад Каращук, відомий під псевдонімом LAUD, розповів, чим закінчився суд з колишнім продюсером Ігорем Тарнопольським.

Артист припинив співпрацю з наставником після початку повномасштабної війни. Річ у тім, що продюсер виїхав до Польщі, не займався творчістю підопічного та не пропонував жодних рішень, як далі рухатися. Тож, LAUD припинив співпрацю та почав процес розірвання контракту в юридичній площині. Врешті, як йдеться в програмі "ЖВЛ представляє", співак виграв суд та апеляцію. Щоправда, виконавець втратив доступ до свого YouTube-каналу.

"У перші години я взагалі не розумів, що це насправді відбулося. Зазвичай такі судові процеси тривають роками і завершуються не на користь артиста, ми бачимо це по інших колегах. Бажаю, першою чергою колегам, бути обережними до договорів і дізнатись більше про людину, якій ти довіряєш важливу частину свого життя, та ставитись до контрактів, як до укладання шлюбу", - розповів артист.

Тур Україною від Jamala, Мер Львова одружився, LAUD виграв суд над продюсером – ЖВЛ представляє

LAUD припинив співпрацю з Ігорем Тарнопольським – подробиці

Чорна кицька між співаком та його продюсером пробігла після початку повномасштабної війни. Ігор Тарнопольський виїхав за кордон і просто покинув LAUD. Тож, наприкінці серпня 2022 року співак припинив їхню співпрацю. Однак контракт довелося розривати в юридичній площині. До слова, поки документ офіційно не було розірвано, виконавець не міг випускати нові композиції, адже не мав права цього робити без продюсера. Окрім того, LAUD жалівся, що взагалі не отримував жодних роялті зі своїх пісень.

Артист пропонував мирно розірвати контракт, однак лейбл запросив чималу суму, тож LAUD пішов до суду, який виграв. Тарнопольський подавав апеляцію, але рішення знову було на користь співака.

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