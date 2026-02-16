Laud здивував вродженою генетичною аномалією і розкрив свій рідкісний діагноз: "Сильно соромився"

Laud / © instagram.com/laud_vk

Срібний призер нацвідбору на "Євробачення-2026", український співак Laud здивував рідкісною генетичною аномалією.

Артист в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, що народився з вадою. У виконавця повністю відсутній один грудний м'яз. Рідкісна генетична аномалія Laud називається синдромом Поланда. Співак пригадує, що спочатку вважав, що в нього затримка в розвитку. Проте згодом артистові стало зрозуміло, що в нього просто відсутній грудний м'яз.

"У мене немає одного грудного м'яза. Я з цим народився. Я спочатку думав, що це якась затримка в розвитку, а потім зрозумів, що в мене цього немає. Це називається синдром Поланда. Це є в деяких спортсменів. Це коли в тебе не виростає великий один грудний м'яз, тут просто кістка. Це вроджена історія", - поділився співак.

Артист не знає причин, чому виникає ця генетична аномалія. Проте, її можна виправити. Зокрема, є можливість вставити імплант або ж наростити м'яз. Ба більше, Laud навіть серйозно замислювався над операцією. Проте з часом артист зрозумів, що синдром Поланда його не бентежить та не робить якогось дискомфорту.

"Складно сказати, від чого це може бути. Я це пояснюю, що ось цього в мене немає, але є в мене інші таланти. Хоча я завжди цього дуже сильно соромився. Коли мені було 16 років, я на пляж не міг вийти. Можна зробити собі імплант, можна наростити м'яз, але це дуже дорого коштує. Я насправді хотів би це в майбутньому зробити, але це не є пріоритетом. Мене це не бентежить зараз, я не відчуваю жодного дискомфорту", - додав співак.

Нагадаємо, Laud брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2026", де боровся за перемогу з піснею Lightkeeper. Виступ виконавця доволі неоднозначно прокоментувала суддя Руслана. Вона оцінила вокальні вміння Laud, але закликала його "не приносити фірму". На це гостро відреагувала продюсерка Олена Мозгова. Вона підтримала Laud, а Руслану жорстко розкритикувала.