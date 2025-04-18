Лауреат BAFTA Рудинський розбурхав пристрастю з дружиною у новому кліпі відомого співака

Ірина Горова, OTOY, Олександр і Марія Рудинські

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Репер OTOY запрем'єрив новий трек "Пасма" й зачарував кліпом з відомим актором Олександром Рудинським, який здобув перемогу за фільм "Камінь, ножиці, папір" на BAFTA Film Awards, і його дружиною Марією.

"Пасма" — трек про стосунки та тваринну пристрасть. Музикант у новій композиції відтворив сильні почуття, які можуть проявлятися у дуже різний спосіб, навіть іноді трохи дикий, неочікуваний. Він досліджує тему домінантності у стосунках і розкриває різні аспекти взаємин: від пристрасті та напруження до гармонії та спокою.

"Домінантність у стосунках, на мій погляд, — це теж частина цієї гри, цієї динаміки. У здорових стосунках усе це завжди обговорюється, ролі можуть змінюватися, а баланс — бути гнучким. Це про вибір, про злагоду, про бажання. Я завжди писав музику про своє життя. Про те, що мене хвилює. Або про те, що мене пре. Цього разу — про друге. І це відчуття я хотів передати максимально щиро", — ділиться OTOY.

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Водночас репер виступив режисером кліпу до треку, що дозволило йому максимально точно передати своє бачення цієї історії. Талановитій парі українських акторів Олександру та Марії Рудинським вдалося якнайкраще передати всі відтінки цих пристрасних взаємин. Оскільки OTOY добре знайомий з подружжям і є поціновувачем їхнього таланту, а вони — його музики, Олександр і Марія одразу погодилися знятися в кліпі.

"Чому погодилися? По-перше, ми слухаємо Славину музику — можна сказати, що я прихильник його творчості. Те, що ви побачите в кліпі — це притаманно кожним стосункам. Бо в кожних стосунках є як миті спільних радощів, так і напруження пристрастей. І це нормально. Зараз нам з Марією немає часу на сварки. Ми рідко бачимося, бо я зараз знімаюся, а вона їздить по гастролях з "Конотопською відьмою". І тому, коли ми разом, то, повірте, це точно не для того, щоб щось виясняти", — розповів Рудинський.