Лауреат "Оскара" Кіран Калкін втретє стане батьком

Кіран Калкін із Джезз Чартон / © Associated Press

Реклама

Американський актор та брат зірки "Сам удома" Маколея Калкіна — Кіран Калкін — готується до третьої дитини.

Як повідомляє People, 42-річний актор і його дружина Джезз Чартон невдовзі знову стануть батьками. Тривалий час Кіран мріяв про ще одну дитину, проте Джезз не поспішала давати згоду. Під час кожної церемонії нагородження Калкін жартома благав дружину зі сцени подарувати йому третю дитину, а вона відповідала, що народить четверо дітей тоді, коли Калкін отримає "Оскар".

У березні 2025 року актор нарешті здобув омріяну нагороду за роль у фільмі "Справжній біль". З такої нагоди, Кіран просто під час промови нагадав коханій її обіцянку.

Реклама

"Без тиску. Я тебе кохаю. Мені дуже шкода, що знову це роблю. Давай візьмемося за цих дітей. Що ти скажеш?" — зауважив актор.

Так, на прем’єр вистава "Чекаючи на Ґодо" у Нью-Йорку подружжя з’явилося разом, і шанувальники помітили округлий животик Джезз. Щасливий Кіран ніжно обіймав дружину та позував з рукою на її животі.

Кіран Калкін з вагітною дружиною / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес вперше вийшла заміж і влаштувала весілля в стилі ретро. Зірка поділилася романтичними світлинами з коханим та показала атмосферу свого особливого дня.