"Лайфгак, який працює": Ольга Сумська зізналася, як рятується під час відключення води та світла

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

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Українська акторка Ольга Сумська поділилася, як пристосовується до тривалих перебоїв із водопостачанням та електроенергією у своїй київській квартирі.

Про це Сумська розповіла в коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром». За словами акторки, відсутність води особливо відчутна через те, що вони з чоловіком Віталієм Борисюком живуть на високому поверсі. Коли через знеструмлення зупиняються насоси, вода перестає надходити до квартири. Тож Ольга знайшла простий спосіб мати її резерв під рукою — заздалегідь наповнює ванну.

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«Лайфгак, який у мене працює — наповнити водою ванну. Несподівано відключили воду, а ми на високому поверсі — води немає. Насоси не працюють і водичка з ванної рятує. Я і голову з боклажки мию. Як колись у бабусі — кружечка, мисочка, грію… А що робити, такі випробування. До всього звикаєш. Але ми такі єдині у своєму бажанні вижити й надихати — це колосально», — зізналася Ольга у розмові з Анною Севастьяновою.

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Ольга Сумська з чоловіком / © instagram.com/olgasumska

Подружжя також завчасно подбало про альтернативне живлення. Ще позаминулого року Ольга та Віталій придбали інверторну батарею. Спочатку акторка вважала, що пристрій знадобиться ненадовго, і навіть думала його продати. Однак Борисюк наполіг залишити обладнання — і тепер воно стає в пригоді під час знеструмлень. Для побутових потреб у родині також є портативна газова плитка.

«Не втрачаймо силу духу! Використовуємо будь-які лайфгаки: є плиточка з газовим балоном, ванна наповнена й тільки так в нашій єдності. Позаминулого року придбали батарею. Думали, на рік і навіть казала Віталіку продавати, а він: „Давай залишати, бо невідомо, що буде“. Вона нас рятує, але все залежить від того, скільки світла будуть давати», — розповіла артистка.

Ще однією опорою для Ольги та її чоловіка стало насичене гастрольне життя. Акторка зізнається, що можливість виходити на сцену та бачити глядачів допомагає не втрачати наснаги навіть у складних умовах.

«Гастрольне життя — нас рятує той ритм, в якому ми живемо. Яке це щастя, що люди ходять навіть за цих страшних умов. Вклоняємося нашим глядачам», — поділилася Сумська.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СУМСЬКА БЕЗ ВОДИ, ЗІБРОВ відкладає ДРОВА, а ЯРЕМЧУКИ живуть на акумуляторах: ЗІРКИ готуються до ЗИМИ

Нагадаємо, нещодавно Ольга Смуська зістригла довге волосся й зробила каре. Зірка вже пояснила, чому наважилася на кардинальну зміну образу.

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