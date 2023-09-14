Лайма Вайкуле довела до сліз, як з нею прощався музикант з України, який сидів у підвалі під час обстрілу: "Він мене вбив"

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка активно підтримує нашу країну і заріклася бодай колись виступати в РФ, розповіла історію про свого музиканта з України.

В інтерв'ю для програми Наталії Мосейчук "Мосейчук+", яке вийде цієї п'ятниці, 15 вересня, о 21:45 на 1+1 Україна, Вайкуле пригадала, як на початку повномасштабної війни зателефонувала музиканту-українцю, який з нею працював. На той момент чоловік перебував в Україні і ховався від російських ракет у підвалі:

"Те, що у мене залишиться назавжди у пам'яті, це початок війни. Коли я зателефонувала своєму музиканту, а він сказав, що перебуває у підвалі. А я вирішила, що телефоную йому для того, аби підтримати. Напевно десь півгодини я просто проревіла в слухавку замість того, аби сказати йому якісь слова, яких я не знайшла. І він почав мене заспокоювати", - поділилася Вайкуле.

Лайма Вайкуле

За словами виконавиці, вони з музикантом говорили відеозв'язком і коли вона запитала у нього, як може йому допомогти, відповідь чоловіка довела зірку до сліз:

"Це було наче кіно. Тому що стільки шляхетності, стільки сили, стільки кохання. Стільки чогось такого, чого я ніколи не відчувала, я не мала. Його слова, а ми говорили через відео. І я все намагалася тримати себе в руках. Нічого не виходило. Жахливо розкисла. Я його запитала: "Що я можу для тебе зробити? Що мені робити?". Він сказав: "Лаймо, ви просто усміхніться, щоб ви мені залишилися такою у пам'яті". Це було як прощання. Ніби зараз туди впаде бомба, вона вибухне і це останній спогад. Він мене вбив остаточно. І це те, що в мене залишається в пам'яті, щоразу пересихає у горлі. Я хочу триматися", - відверто розповіла зірка.

Також співачка зізналася, що вона ненавидить Радянський Союз і жалкує, що в ті часи не цікавилася політикою:

"Я була повною ідіоткою у радянські часи. Я не цікавилася політикою. Я розумію, що це не правильно. Тому що от, куди ми прийшли. Я бачу цю несправедливість, цю жорстокість. Моє серце розривається. Україна бореться і за нас", - наголосила Вайкуле.

Лайма Вайкуле

Співачка додала, що більше ніколи в житті не буде виступати в РФ.

Нагадаємо, раніше Наталія Мосейчук розповіла, як під час роботи у Юрмалі зустріла зіркове подружжя Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Ведуча показала, як артисти, які підтримують Україну, змінилися.

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