Лайма Вайкуле довела росіян до істерики своїм зверненням до них під час війни: "Повірте мені"

Латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно звернулася до росіян з важливим зверненням.

Виконавиця у своєму інтерв'ю виданню "Дождь" вкотре намагалася донести громадянам РФ правду про вторгнення Росії в Україну. Вона підкреслила, що жоден вигаданий пропагандистами міф не є реальністю і винна у геноциді українців лише РФ. Лайма пояснила, що кожному варто слідкувати за своєю репутацією та не піддаватися впливу влади.

"На вас тиснуть, я розумію. Однак у кожної людини є репутація. От коли-небудь у житті ви бачили, щоб я збрехала? А хіба я коли-небудь кому-небудь бажала поганого? Я хочу вам сказати, що те, що зараз відбувається, це ненормально. Ви не можете вірити в те, що напад на Україну – це через НАТО або тому, що інакше б українці напали б на вас. Це неправда, повірте мені", - заявила Вайкуле.

Лайма Вайкуле

Співачка, яка публічно підтримує Україну, також відкрила росіянам очі на їхнє жахливе майбутнє у разі, якщо вони не отямляться й не зупиняться. І закликала дбати про свідоме мислення.

"Не втрачайте співпереживання, не ставайте черствими, не думайте, що будь-яка бійка може скінчитися тільки тим, що постраждала одна людина, зазвичай, страждають обидві. Але зрозумійте, що війна – це погано, тому працюватимемо над любов'ю, працюватимемо над собою і не втратимо ось це співпереживання одне до одного", - пояснила артистка.

Лайма Вайкуле

Тим часом у коментарях такий заклик неабияк сколихнув росіян. Ворожий народ почав обливати співачку брудом і висловлювати зневагу в її бік через підтримку України.

Хто це таке? Ох і дурепа!

Пішла вона на х*й

Хто така, щоб ми її слухали? Співачка з середніми даними з акцентом, яка, напевно, вважає себе гуру

Пішла геть, мр*зота. Щось ти співпереживаєш тільки однобоко

Нагадаємо, нещодавно путіністка Таїсія Повалій, яка зрадила Україні під час війни, підіграла пропаганді РФ і заговорила про цинічне сприяння "примиренню" українців та росіян.

Таїсія Повалій лицемірно підіграла пропаганді РФ і заговорила про "дружбу" народів

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