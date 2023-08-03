Лайма Вайкуле назвала росіян "зомбі, які дивляться на Путіна" і заявила, що ніколи не поїде до Росії

Латвійська співачка Лайма Вайкуле "рознесла" росіян, які не думають і вірять в росйську пропаганду.

За словами Вайкуле, яка активно підтримує Україну, є невеликий відсоток росіян, які розуміють, що відбувається, втім у багатьох інших "вуха залиті воском":

"Ті, кому мізки не прополоскали, які розуміють, що є чорне і біле, з тими все нормально. А ті, хто не розуміють, як зомбі дивляться на Путіна і слухають, що він каже, що якби вони не напали, напала б Україна. Можна таку дурницю слухати? Можна в це вірити?" – сказала Вайкуле в інтерв'ю "Настоящему времени".

Також латвійська зірка заявила, що вона прийняла для себе рішення ніколи більше не приїжджати до рф:

"Сьогодні хочу сказати, що ніколи. Має сильно все змінитися, має знову статися те, що було в 90-х. Надія, віра в перебудову, в краще життя, в правду. В це хочеться вірити. Але я навряд доживу до цього часу. Тому я для себе вирішила, що ніколи", - рішуче сказала Лайма.

Лайма Вайкуле

Вайкуле пригадала, що востаннє була в Україні перед війною. У артистки два роки поспіль був тур Україною. Виконавиця зізнається, що їй боляче бачити розбомблені українські міста. Вона поділилася історією, яку їй розповіла журналістка з України про Харків:

"Як говорила мені одна журналістка з каналу "1+1", вони приїхали до Харкова зовсім нещодавно. Вона каже, що просто будинки напівзруйновані, в центрі дірка. Розбомбили центр будинків. І раптом з одного такого страшного будинку виходить жінка. Журналістка говорить: "Нам так страшно стало, вона була як привид". Вони кажуть: "Що ви тут робите?". Вона каже: "Я тут не сама, у мене двоє дітей, мені нема куди йти. От як врятували росіяни російськомовне місто Харків. Хто небудь хоче їхнього спасіння? Хто небудь хоче, щоб вони прийшли ось такі. Хочеться кричати. На жаль у людей, які живуть в росії вуха воском залиті", - розповіла Вайкуле.

Також латвійська зірка зазначила, що якби рф всі гроші, які витрачає на бомбардування України, витрачало на свою країну і своїх людей, то росія могла б процвітати:

"Стільки багатств, стільки грошей… Замість того, щоб давати їх своїй країні, вони їх витрачають на озброєння, на те, щоб бомбити Україну. Стільки людей нещасних у росії. Вам нема куди гроші дівати? Віддайте їм! Все, вони тепер Африку хочуть, пробачаємо борги, віддаємо зерно… Не хочете нагодувати, приміром, крайню північ? Не хочете дати їм гроші?" – додала Вайкуле.

Нагадаємо, що днями у Юрмалі Лайма Вайкуле провела фестиваль Laima Rendezvous. Артистка цьогоріч зробила захід благодійним на підтримку України. Лайма запросила виступити багато українських зірок. Не змогли пропустити концерт на підтримку України й добрі друзі Вайкуле, зіркове подружжя Алла Пугачова та Максим Галкін.

Читайте також: