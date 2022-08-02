Лайма Вайкуле підтримала Україну та підняла на своєму концерті синьо-жовтий прапор

Виконавиця Лайма Вайкуле не стоїть осторонь тих подій, які наразі відбуваються в Україні.

На своєму концерті у Литві знаменитість разом із музикантом Янісом Стібеліcом вийшла на сцену з великими синьо-жовтим прапором в руках.

Співачка розповіла виданню Delfi, що в неї й не може бути іншої позиції, окрім як підтримувати Україну.

"А як же інакше? Чого ще від мене можна було очікувати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії, наша політика та позиція зрозумілі. Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а по Україні запускають ракети та вбивають все живе", - емоційно прокоментувала Лайма.

Разом з тим Вайкуле не збирається давати концерти в Росії. Виконавиця не хоче мати нічого спільного з країною, яка вбиває невинних людей.

"Поки ні. Але я не хочу, щоб люди ненавиділи. Ти громадянин Латвії, і неважливо, якої ти національності. Ми всі маємо бути разом проти війни, проти тих, хто розв'язав цю війну", - додала Лайма.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому зателефонувала Лайма Вайкуле. Артист зізнається, що відчував під час розмови зі співачкою турботу та хвилювання.

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