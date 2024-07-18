Лайма Вайкуле пояснила, чому вперше заспівала українською: "Дуже боялася"

Латвійська співачка Лайма Вайкуле пояснила, чому вперше в житті наважилася заспівати українською мовою.

Виконавиця раніше не виконувала українськомовні пісні. У репертуарі артистки є композиції різними мовами. А от українською ще не було. Тож, Вайкуле поновила свій репертуар. Щоправда, співачка зізнається, що боялася співати українською, однак вона пишається, що їй це вдалося.

"Я дуже боялася співати українською, бо це завжди страшно. Англійською, латиською, литовською, російською і навіть французькою ми співали, а українською я не співала. В чому щастя? В тому, що ми можемо бути різними й співати різними мовами. Я дуже рада, така горда!" - розповіла виконавиця в ефірі каналу "Дождь".

Лайма Вайкуле на своєму концерті неочікувано заспівала українською

Українськомовну пісню Лаймі Вайкуле запропонував композитор, імені якого вона називати не стала. Трек співачка теж виконуватиме не сама, а в дуеті з Миколою Трубачем. Вайкуле переконана, що композиція стане справжнім хітом.

"Дуже красива пісня. Я співатиму її разом із Миколою Трубачем. Я вже порепетирувала в Литві. Дуже гарна пісня! Думаю, що це буде хіт, мені так сподобалося! Пісню мені запропонував композитор, я була захоплена!" – додала артистка.

Микола Трубач

Нагадаємо, нещодавно на одному зі своїх концертів Лайма Вайкуле вперше заспівала українською. Українці були приємно здивовані, тим часом росіяни в істериці почали поливати співачку брудом.

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