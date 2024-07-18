Лайма Вайкуле пояснила, чому вперше заспівала українською: "Дуже боялася"

Артистка розкрила, з ким планує в дуеті співати українськомовний трек.
Латвійська співачка Лайма Вайкуле пояснила, чому вперше в житті наважилася заспівати українською мовою.
Виконавиця раніше не виконувала українськомовні пісні. У репертуарі артистки є композиції різними мовами. А от українською ще не було. Тож, Вайкуле поновила свій репертуар. Щоправда, співачка зізнається, що боялася співати українською, однак вона пишається, що їй це вдалося.
"Я дуже боялася співати українською, бо це завжди страшно. Англійською, латиською, литовською, російською і навіть французькою ми співали, а українською я не співала. В чому щастя? В тому, що ми можемо бути різними й співати різними мовами. Я дуже рада, така горда!" - розповіла виконавиця в ефірі каналу "Дождь".
Українськомовну пісню Лаймі Вайкуле запропонував композитор, імені якого вона називати не стала. Трек співачка теж виконуватиме не сама, а в дуеті з Миколою Трубачем. Вайкуле переконана, що композиція стане справжнім хітом.
"Дуже красива пісня. Я співатиму її разом із Миколою Трубачем. Я вже порепетирувала в Литві. Дуже гарна пісня! Думаю, що це буде хіт, мені так сподобалося! Пісню мені запропонував композитор, я була захоплена!" – додала артистка.
Нагадаємо, нещодавно на одному зі своїх концертів Лайма Вайкуле вперше заспівала українською. Українці були приємно здивовані, тим часом росіяни в істериці почали поливати співачку брудом.
Читайте також:
- Віра Брежнєва висловилася про особисте життя після розлучення з Меладзе: "Я в стосунках"
- Загадкова Klavdia Petrivna вперше засвітила обличчя: ім'я співачки, яка ховається під маскою
- Сніжана Бабкіна похвалилася 16-річним сином-випускником і показала, яким було свято в Німеччині