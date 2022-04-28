Лайма Вайкуле прокоментувала заяву пропагандистки Симоньян щодо сексуальної орієнтації Галкіна

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле відреагувала на скандальну заяву кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян.

Нещодавно у телеефірі вона назвала шоумена Максима Галкіна чоловіком, який одружився з "літньою жінкою", аби приховати свою нетрадиційну орієнтацію.

Зі свого боку, подруга відомого подружжя мовчати не стала. Лайма опублікувала допис на своїй сторінці в Instagram, де зазначила, що протягом останньої доби вона отримала так багато обурених повідомлень із різних куточків світу, що не бачить можливості промовчати.

"Я дуже приблизно знала, хто така Маргарита Симоньян. Тепер знаю. Це людина, яка нехтує будь-якими нормами моралі та етики, і яку я з цієї хвилини вважаю абсолютно нерукостислою. Я добре знаю Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Складається враження, що з якихось причин Симоньян переповнює почуття ненависті до цієї абсолютно щасливої та гармонійної пари. Умисне приниження честі та гідності їхньої сім'ї, висловлене в такій непристойній формі, демонструє вашу професійну та людську неспроможність. Ви у своєму розумі, Маргарита? (Ви ж зовсім не знаєте цих людей!). Дивує також, що ви дозволили собі, виступаючи на федеральному каналі та розмірковуючи на серйозні теми, скотитися до банального словесного проносу", – написала Вайкуле.

instagram.com/laima_vaikule_official

Також артистка зазначила, що висловлювання Маргарити демонструють неповагу не лише до Алли та Максима, а й до мільйонів їхніх шанувальників. Лайма додала, що це не робить їй честі, а лише демонструє низький рівень культури та інтелекту.

"Що ж до Алли та Максима, я впевнена, що вони не надають великого значення вашим підлим "комариним укусам". Ми, їхні друзі, зі свого боку не можемо залишити ваші випади поза увагою", – написала зірка.

Нагадаємо, Симоньян гнівно висловилася на адресу Галкіна після того, як він публічно виступив проти війни та став на захист України та українського народу.

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