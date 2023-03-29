Лайма Вайкуле різко висловилася про Росію, яка розв'язала війну в Україні: "Ноги моєї там не буде"

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле висловилася про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Артистка пригадала, що 24 лютого минулого року не могла повірити, що Росії дійсно розпочала війну. Виконавиця відчувала тоді біль та жах.

"Коли почалася війна, це були тільки емоції, бо не можна було уявити, що таке буде. Будь-яка нормальна людина не може зараз сприйняти війну. Я, на жаль, мовчала деякий час. Не тому, що я не знала, що сказати, а тому, що я не могла говорити, я була не в формі", - розповіла артистка в інтерв'ю латвійському проєкту "И Грянул Грэм".

Лайма Вайкуле / Фото: скриншот з відео

Лайма Вайкуле переконана, що Росія розв'язала жахливу та несправедливу війну. На думку артистки, у цьому винен лише кремлівський диктатор путін. Утім Вайкуле дивується, чому росіяни не зупинили свого президента.

"Страшна несправедливість. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, хочеться просто кричати. Але це нікому не допоможе. Для мене це жахлива, несправедлива війна. Я не можу це сприйняти. Усім, хто зі мною на цю тему починає говорити, – я їм говорю: "Не лізьте до нетрів. Хто розпочав війну? Розпочав Путін. Більше нічого не треба говорити – він винен", - прокоментувала співачка.

Лайма Вайкуле

Вайкуле також заявила, допоки Росія не виведе війська з України та не визнає провину через війну, ноги її в країні не буде.

"Я жодного разу не була в Криму (мається на увазі анексованому – прим. ред.). І так само це пов'язано з Росією. Поки Росія не визнає, що вона винна, - ноги моєї там не буде", - додала артистка.

Нагадаємо, Лайма Вайкуле активно підтримує Україну. Окрім того, виконавиця обурюється через колег із РФ, які підтримують війну та кроваву політику путіна.

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