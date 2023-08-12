Лайма Вайкуле розкрила позицію Леонтьєва щодо війни в Україні і де він перебуває зараз

Латвійська співачка Лайма Вайкуле завуальовано розкрила позицію свого колеги, російського співака Валерія Леонтьєва щодо повномасштабної війни рф проти України.

У програмі "І гримнув Грем" фани поцікавилися у Лайми, чи запрошувала вона Леонтьєва виступити на її фестивалі у Юрмалі, який вона присвятила підтримці України. За словами Вайкуле, цього разу вона не кликала старого друга, проте наступного року обов'язково це зробить.

"Валерій класний. Дуже хороша людина. Він же взагалі не дає інтерв'ю. Це людина, яка все життя не дає інтерв'ю. Він розумниця насправді, про це мало хто знає. Оскільки він не дає інтерв'ю, він не може розкритися. Але він дуже цікава людина", - сказала про Леонтьєва Вайкуле.

Як відомо, від початку повномасштабної війни латвійська співачка Лайма Вайкуле обірвала всі зв'язки з росією, публічно засудила дії диктатора путіна, підтримала Україну. А свій фестиваль у Юрмалі присвятила підтримці українським дітям. Артистка також припинила спілкуватися з російськими артистами-путіністами. Фани Вайкуле зробили висновок, що якщо вона так тепло відгукується про Леонтьєва, то він теж підтримує Україну. Хоча жодного разу артист публічно не висловлював свою позицію.

Лайма Вайкуле та Валерій Леонтьєв / Фото: instagram.com/valera_leontiev

Раніше в одному з інтерв'ю Вайкуле розповідала, що Леонтьєв виїхав з країни-терористки росії і зараз перебуває в США. "У нього нічого не змінилося, він не зрадив себе. Він також продовжує нічого не говорити ані про себе, ані про когось", - говорила тоді Вайкуле.

До речі, нещодавно російський продюсер Павло Рудченко сказав про Леонтьєва, що артист перебуває у Маямі, де у нього є будинок. Виїхав він з рф, за словами Рудченка, через те, що не хоче підтримувати криваву політику путіна. Продюсер висловив думку, що Леонтьєв до росії більше не повернеться.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле висміяла російського поета-путініста Іллю Рєзніка, який присвячує кривавому терористу путіну пісні. Виконавиця назвала поета-пісняра "відкритим підлабузником".

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