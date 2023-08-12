Лайма Вайкуле рознесла путініста Рєзнікова і назвала його "відкритим підлабузником"

Латвійська співачка Лайма Вайкуле висловилася про пропутінську позицію свого ексколеги, російського поета-пісняра Іллі Рєзнікова.

Так, у програмі "І гримнув Грем" Вайкуле відповіла на запитання прихильниці, як Вайкуле ставиться до Рєзнікова, який присвячує пісні кривавому кремлівському диктатору путіну.

На це Вайкуле відповіла, що їй гидко від того, що робить Рєзніков і назвала його "відкритим підлабузником":

"Всі, хто сьогодні займаються ось цим. Фу, як гидко… Навіть у дитячому садку я знала, що неможна займатися підлабузництвом… А сьогодні, дорослій людині писати пісні про путіна… Я не знаю. Мені здається, це занадто. Негарно бути таким підлизою, відкритим. Треба все ж таки гідність мати. Це занадто", - прокоментувала Вайкуле.

Свого часу Лайма Вайкуле і Ілля Рєзніков тісно співпрацювали. Рєзніков на початку кар'єри Вайкуле написав артистці не один хіт. Проте зараз латвійська виконавиця припинила будь-яке спілкування з піснярем, який відкрито підтримує геноцид українців та співає оди російському тирану путіну.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле пояснила, чому на свій фестиваль у Юрмалі Laima RendezVous, який проводила на підтримку України, не запросила Світлану Лободу. Також зірка прокоментувала, чи причетний до цього артист Андрій Данилко.

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