Лайма Вайкуле розповіла, як війна в Україні вплинула на Латвію: "Трішки є перегини"

Латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла, як повномасштабна війна в Україні вплинула на Латвію.

За словами виконавиці, в країні звернулися до законів про мову. Загалом, охочим отримати, а також підтвердити посвідку на проживання в Латвії необхідно скласти іспит зі знання латиської мови. Лайма Вайкуле переконана, якби не війна в Україні, то таких змін у країні не було б ще тривалий час.

Лайма Вайкуле / Фото: скриншот з відео

"Я гадаю, що ще б тривалий час не зверталися до законів про мову. Я знаю купу людей, які тут живуть все своє життя, але вони не знають латиську мову. Вони чудово живуть, я не бачила, щоб вони ридали і хвилювалися, що їх пригнічують. Я такого жодного разу не бачила. Зараз люди, які отримують посвідку на проживання, вони мають скласти іспит зі знання мови", - висловилася виконавиця під час розмови з журналістами FREEДОМ.

Лайма Вайкуле вважає, що це зроблено задля того, аби відсіяти людей, які не хочуть інтегруватися в Латвію. Утім, на думку співачки, все ж є трішки перегинів.

Лайма Вайкуле / Фото: скриншот з відео

"Можливо, це через те, щоб відсіяти людей, які не хочуть інтегруватися в Латвію. Трішки є перегини. Навіщо бабусі, якій 80 років, складати іспит, я не розумію. Сьогодні треба трішки докласти зусиль, щоб залишитися в Латвії", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Лайма Вайкуле неочікувано виправдала росіян, які виїжджають з Росії. Виконавиця пояснила свою думку.

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