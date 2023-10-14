Лайма Вайкуле виправдала росіян, які тікають з РФ: "Навіщо нам їх губити"

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка активно підтримує Україну і заріклася виступати в країні-терористці Росії, пояснила, чому не проти того, аби свідомі росіяни виїжджали з РФ.

За словами Вайкуле, якби російська еліта залишалася в країні-терористці РФ, то "не змогла б говорити", оскільки в Росії їх би кинули посадили до в'язниці. Так думку вона висловила під час розмови з журналістами FREEДОМ.

Ведуча програми запитала у Вайкуле, чи не вважає вона несправедливим те, що свідомі росіяни покидають зараз РФ, а залишаються ті, у кого в руках автомати. Хто ж тоді підніматиме РФ і змінюватиме там цей тоталітарний режим:

"Добре, нехай їдуть гроші і мізки. Нехай всі їдуть. А навіщо ми будемо цих губити, які думають так само як ми? Більше того, вони можуть впливати на розум тих, які залишилися. Там би вони нічого не сказали. У кожної відомої людини є прихильники. Їх мільйони. Але якщо 10-20 тисяч, раптом вони повірять своїм кумирам? Це справа. Але якщо вони будуть там, вони не зможуть говорити. Ну їх кинуть за ґрати, і що далі?" – поділилася думками Лайма Вайкуле.

Також вона зазначила, що ті росіяни, які тікають з Росії, теж жертвують багато чим:

"А уявляєте як важко, от запитайте у будь-якого українського біженця, як важко залишити все і піти. Те ж саме там. Як важко цим людям, які були зірками, які мали гроші, свій будинок, машини, друзів, своє життя. Все покинути, поїхати до Латвії. А їм кажуть: іспити здайте, а тут не говоріть, а тут відстороніться, ми вас російською не розуміємо. Думаєте, їм добре? Їм дуже важко. Я не порівнюю з Україною, яка сидить під бомбами. Про це взагалі не треба говорити. Це безперечно постраждалий нечесно! Але цим погано", - прокоментувала Вайкуле.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле пригадала, як у перший день повномасштабного вторгнення РФ до України з нею прощався її музикант з України. Вайкуле поділилася, що чоловік зателефонував їй з бомбосховища і просив лише про одне – щоб вона йому востаннє усміхнулася.

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