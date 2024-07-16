Лайма Вайкуле вперше заспівала українською і довела росіян до істерики

Латвійська співачка Лайма Вайкуле вперше заспівала українською мовою та довела цим росіян до істерики.

Так, артистка виконала українську пісню на одному зі своїх концертів, відео з якого активно поширилося в Мережі. У ролику Вайкуле стоїть на сцені в чорній сорочці та спідниці та чуттєво співає.

Лайма Вайкуле на своєму концерті неочікувано заспівала українською

Українці були приємно здивовані, адже, як зазначили користувачі, раніше співачка не співала українською. Лаймі Вайкуле дякували за підтримку.

Вперше почула, що вона співає українською! Дякую за підтримку!

Велика литовська співачка! Дякуємо за вашу підтримку! Дуже цінно!

Молодець! У неї завжди є громадянська позиція людини!

Тим часом, коли українці були приємно здивовані, росіяни розпочали справжню травлю в Мережі. Жителі країни-агресорки під роликом писали артистці образливі коментарі і все це через те, що вона не підтримувала загарбницьке вторгнення РФ до України та вбивства невинних людей.

Нагадаємо, нещодавно свої вміння говорити та співати українською мовою продемонстрував гуморист Максим Галкін, коли вів весілля українців в Італії. До речі, там також виступав і співак MONATIK.

Максим Галкін порозважав українських молодят на весіллі в Італії

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