Лайма Вайкуле, яка бореться з давньою хворобою, показалася з коротким волоссям

Латвійська зірка Лайма Вайкуле показала, як відпочивала на острові Тенерифе.

На знімку, який виконавиця опублікувала у своєму Instagram, вона позувала перед камерою у ресторані, а на її тлі відривався океанічний краєвид.

Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

До слова, на фото Лайма постала з повністю короткою стрижкою.

Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Зазначимо, що Лайма Вайкуле раніше зізналась, що має серйозні проблеми зі здоров'ям. Співачка просила фанів молитися за неї, але свій діагноз зірка вирішила приховати.

Утім, в інсайдерів з'явилася інформація, що до Лайми повернувся тяжкий недуг – рак грудей, який вона поборола у 90-ті роки. Тоді виконавицю вилікували лікарі зі США, і вона щороку їздила до Штатів на обстеження, під час останнього у неї і діагностували рецидив.

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