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Лайма Вайкуле зізналася, чи справді не запросила Лободу на свій фестиваль через Андрія Данилка

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Лайма Вайкуле зізналася, чи справді не запросила Лободу на свій фестиваль через Андрія Данилка

Андрій Данилко та Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/v_serduchka

Цьогоріч артистка провела Laima RendezVous на підтримку України.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка у липні свій фестиваль Laima RendezVous присвятила Україні, прокоментувала, чому не запросила виступити на ньому Світлану Лободу.

У програмі "І гримнув Грем" Вайкуле відповіла на запитання прихильниці, чи правда, що Андрій Данилко, який виступав не фестивалі, попросив Вайкуле не кликати Лободу:

"Ні. Данилко навіть не знав, хто буде. Він не запитував. Андрій артист, який відбувся. Він знає мене. Він розуміє, що я не зроблю нічого неправильного. У нас однаковий підхід до цієї війни. Навіщо йому у мене запитувати? Ну а я зробила так, як вважала за потрібне", - відповіла на запитання Вайкуле.

Андрій Данилко і Лайма Вайкуле давно товаришують / ©
Андрій Данилко і Лайма Вайкуле давно товаришують

Як відомо, цьогоріч фестиваль Laima RendezVous Лайма Вайкуле присвятила підтримці України. Гроші з фестивалю передадуть на допомогу українським дітям-сиротам. Цьогріч на заході виступали українські виконавці, такі як Оля Полякова, Макс Барських, Вєрка Сердючка, ALEKSEEV та інші.

Світлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial
Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Цілком ймовірно, запитання стосовно Данилка у глядачки виникло через те, що артист 2022 року розкритикував звернення Лободи, яке вона записала за декілька днів після початку великої війни. У своєму відео Лобода плачучи сказала, що українці "маленькі люди", які нічого у цій війні не вирішують. Також вона звернулася до якихось "людей, які вершять долі" і попросила "зробити так, щоб цей жах закінчився".

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Дата публікації
Перегляди
1274
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