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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3737
Час на прочитання
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Лайма Вайкуле зробила гучну заяву про війну в Україні та поставила на місце журналіста

Співачка звернулася до світових лідерів з проханням.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле / © instagram.com/laima_vaikule_official

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка неодноразово підтримувала українців від початку повномасштабної війни, зробила чергову гучну заяву під час свого музичного фестивалю Laima Rendezvous у Юрмалі.

Під час спілкування з журналістами співачка емоційно відреагувала на вторгнення Росії до України та на тлі жахливого терору українців закликала європейські країни не зволікати з допомогою Збройним силам України, пише "Новини.LIVE".

"Найголовніше сьогодні — закінчення війни. Немає нічого важливішого за це", — наголосила артистка.

При цьому інтерв'юер одразу намагався перевести тему у бік творчості та створення музики, але Вайкуле не розгубилася. Вона чітко пояснила, що в пріоритеті мають бути життя українців, а музика завжди буде: "Краще дайте Україні зброї. А музику ми завжди заспіваємо".

Лайма Вайкуле на фестивалі / © instagram.com/laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле на фестивалі / © instagram.com/laima_vaikule_official

До слова, на фестивалі Лайми були присутні артисти з різних країн, зокрема й українські — Потап, Настя Каменських та інші. Серед зіркових гостей — Максим Галкін та Алла Пугачова, які засудили криваве вторгнення РФ до України й вже заговорили про приїзд до Києва.

Зазначимо, Лайма Вайкуле підтримує Україну від перших днів повномасштабного вторгнення. Вона ніколи не приховувала своєї громадянської позиції — ще влітку 2022 року на концерті в Литві артистка винесла на сцену синьо-жовтий прапор, а згодом до свого репертуару додала українську пісню.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Суханов розповів про свою поїздку до Юрмали під час війни та розкрив подробиці свого майна там.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3737
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