"Ледь не побила фанатку на концерті": дружина співака Юліка втрутилася у скандал просто під сценою

Юлік / © Пресслужба Юліка

Реклама

Український співак Юлік пригадав курйозний момент на концерті, коли його дружині довелося втрутитися.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua виконавець говорить, що інцидент трапився під час одного з його виступів, коли до артиста надто активно почала чіплятися фанатка.

"Вона просто не відставала. Хапала за руки, намагалася пробратися ближче, і вже ставало незручно. Тоді втрутилася Катерина, моя дівчина, а нині дружина. Вона відштовхнула фанатку, і та одразу охолола", — пригадує артист.

Реклама

Юлік із гумором додає, що його обраниці краще не перечити: "Катя займалася карате й має коричневий пояс. Тож зі мною їй точно по дорозі — і захистить, і підстрахує, якщо треба".

Юлік / © instagram.com/julikofficial

— Катерина ревнує вас до фанаток?

— Знаєте, це питання мені ставлять часто, бо всі думають, що життя артиста — це постійні спокуси, і дружина має бути готовою до ревнощів щодня. Але у нас інша історія. Ми з Катею давно разом, ми пройшли через різні етапи, і довіра між нами настільки міцна, що навіть думки про ревнощі не виникає. Так, іноді фанатки можуть дозволити собі зайве, особливо після концертів, коли люди на емоціях, але ми до цього ставимося з гумором. Катя завжди каже: "Я знаю, що ти мій, а все інше — дрібниці". І ця впевненість дуже багато значить для мене.

— Чому дружина не знімається у ваших кліпах, а завжди інші дівчата?

Реклама

— Тут усе просто: Катерина не любить публічності. Вона комфортно почувається в ролі мого тилу, підтримки, але не в кадрі. Вона може підказати щось по образу, по стилю, допомогти обрати ідею, але сама — ніколи не рветься на екрани. У кліпах зазвичай потрібна акторка чи модель, яка може зіграти певну роль, інколи навіть доволі відверту. І я чудово розумію, що Каті було б у цьому незручно. Ми домовилися ще давно: я займаюся творчістю так, як вважаю за потрібне, але вдома я завжди лише її чоловік. Це і є баланс.

— Тобто ревнощів немає?

— Звісно, будь-яка жінка може іноді відчути щось подібне. Це нормально, це людське. Але у нас немає скандалів, сцен чи образ. Є здоровий інтерес: вона завжди запитає, як минув концерт, хто був у залі, які були емоції. Їй важливо знати, чим я живу. Але при цьому Катя настільки мудра, що вміє відрізнити сцену і роботу від особистого життя. Якщо я обіймаю акторку в кліпі чи спілкуюся з прихильницями після концерту — це частина професії. А вдома я належу тільки їй. Це величезний плюс, що вона не влаштовує скандалів, бо інакше було б дуже важко працювати.

Юлік із дружиною та сином / © instagram.com/julikofficial

— Як дружина допомагає вам у творчості?

Реклама

— Вона моя головна опора. Іноді навіть важливіша за будь-яку команду. Коли втомлюєшся від гастролей, доріг, коли здається, що сил немає — саме Катя може сказати одне слово, яке повертає впевненість і натхнення. Вона завжди поруч у важливі моменти, навіть якщо не на сцені. Пам’ятаю, як я сумнівався перед одним великим виступом, думав, чи впораюся. І саме її слова: "Ти вже це робив тисячу разів, ти впораєшся і зараз", — дали мені сили. Це безцінно.

До слова, Юлік презентує свій новий трек під назвою "Очі". За словами артиста, це особлива пісня, яка поєднує ліричність і драйв, і присвячена тим почуттям, які неможливо сховати, бо "очі завжди скажуть правду".

"Ця композиція для мене дуже особиста. Я вклав у неї щирі емоції, які переживав сам. Думаю, кожен, хто почує "Очі", впізнає в ній щось зі свого життя", — поділився співак.

Нагадаємо, нещодавно Джамала представила нову пісню. Артистка заспівала в кардинально іншому для неї жанрі.