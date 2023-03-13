Леді Гага без макіяжу та у футболці на "Оскарі-2023" зачарувала виконанням саунтреку "Топ Ґан: Меверік"

Виконавиця може отримати статуетку за "Найкращу оригінальну пісню".

Американська попзірка Леді Гага здивувала своєю появою на сцені церемонії нагородження премії "Оскар-2023".

Виконавиця з'явилася на сцені у звичайній футболці кольору хакі та рваних джинсах. Гага змила макіяж, з яким була на хіднику, та зібрала волосся у косу.

Так співачка представила свою пісню Hold my hand, яка стала саундтреком до стрічки "Топ Ґан: Меверік". Ліричний трек виконавиці має всі шанси отримати нагороду у номінації "Найкраща оригінальна пісня".

Зазначимо, що в цій ж номінації також змагається Ріанна з піснею Lift Me Up ("Чорна пантера: Ваканда назавжди") та трек Naatu Naatu з фільму "RRR".

Також нагадаємо, що сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію "Оскара-2023" та пильно стежить за усіма подіями на церемонії.

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