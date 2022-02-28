Леді Гага, Майкл Дуглас, Грета Лі: зірки підтримали Україну на церемонії Гільдії кіноакторів

Все більше світових знаменитостей підтримують українців.

28 лютого у Каліфорнії відбулася церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів.

Під час заходу світові знаменитості не лише отримували свої нагороди, вони також підтримували Україну у тяжкі часи. Так, всі вони виступають проти вторгнення Росії в Україну та закликають Путіна негайно припинити воєнні дії.

Леді Гага

Американська співачка Леді Гага написала, що молиться за Україну. Також вона сподівається, що війна негайно закінчиться.

"Я хочу сьогодні разом зі своїми колегами тішити людей. Втім, існує багато причин, через які ми не можемо усміхатися. Я молюся за Україну і надсилаю усмішку усім вашим серцям. Молюся, щоб негайно все закінчилося", - написала Гага.

Леді Гага / Associated Press

Майкл Дуглас

Американський актор прийшов на премію з хустинкою синьо-жовтого кольору. Також він зазначив, що пишається силою духу українців.

"Якщо колись був час, щоб ми оцінили, що таке справжня демократія... Я так пишаюся тим, що зробили ці люди в цій країні", - сказав актор.

Грета Лі

Корейсько-американська акторка прийшла на церемонію нагородження премії Гільдії кіноакторів у вбранні синьо-жовтого кольору, яке символізувало прапор України.

Грета Лі / Associated Press

Фран Дрешер

Акторка під час своєї промови сказала, що разом з усіма членами премії Гільдії кіноакторів молиться за українців.

"Перш за все, я хочу помолитися за людей України", - сказала акторка.

Фран Дрешер / Associated Press

Ендрю Гарфілд

Актор перед початком святкування сказав, що сьогодні не той день, коли потрібно святкувати. Він закликав, не забувати про війну, яка відбувається на території України.

"Сьогодні дуже неоднозначний день для святкування. Але ми повинні тримати у наших серцях те, що відбувається в Україні", – сказав Гарфілд.

We could listen to Andrew Garfield all day, but we specifically love him at the #SAGAwards. pic.twitter.com/BKp6pBGt78 — E! News (@enews) February 28, 2022

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: