Леді Гага, Майкл Дуглас, Грета Лі: зірки підтримали Україну на церемонії Гільдії кіноакторів

Все більше світових знаменитостей підтримують українців.
28 лютого у Каліфорнії відбулася церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів.
Під час заходу світові знаменитості не лише отримували свої нагороди, вони також підтримували Україну у тяжкі часи. Так, всі вони виступають проти вторгнення Росії в Україну та закликають Путіна негайно припинити воєнні дії.
Леді Гага
Американська співачка Леді Гага написала, що молиться за Україну. Також вона сподівається, що війна негайно закінчиться.
"Я хочу сьогодні разом зі своїми колегами тішити людей. Втім, існує багато причин, через які ми не можемо усміхатися. Я молюся за Україну і надсилаю усмішку усім вашим серцям. Молюся, щоб негайно все закінчилося", - написала Гага.
Майкл Дуглас
Американський актор прийшов на премію з хустинкою синьо-жовтого кольору. Також він зазначив, що пишається силою духу українців.
"Якщо колись був час, щоб ми оцінили, що таке справжня демократія... Я так пишаюся тим, що зробили ці люди в цій країні", - сказав актор.
Грета Лі
Корейсько-американська акторка прийшла на церемонію нагородження премії Гільдії кіноакторів у вбранні синьо-жовтого кольору, яке символізувало прапор України.
Фран Дрешер
Акторка під час своєї промови сказала, що разом з усіма членами премії Гільдії кіноакторів молиться за українців.
"Перш за все, я хочу помолитися за людей України", - сказала акторка.
Ендрю Гарфілд
Актор перед початком святкування сказав, що сьогодні не той день, коли потрібно святкувати. Він закликав, не забувати про війну, яка відбувається на території України.
"Сьогодні дуже неоднозначний день для святкування. Але ми повинні тримати у наших серцях те, що відбувається в Україні", – сказав Гарфілд.
We could listen to Andrew Garfield all day, but we specifically love him at the #SAGAwards. pic.twitter.com/BKp6pBGt78— E! News (@enews) February 28, 2022
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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