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Леді Гага на "Оскарі-2023" кинулася на допомогу фотографу, який впав просто на хіднику

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
54
Час на прочитання
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Леді Гага на "Оскарі-2023" кинулася на допомогу фотографу, який впав просто на хіднику

Леді Гага / Фото: Associated Press

Несподіваний курйоз трапився на очах у тисяч глядачів.

Американська співачка Леді Гага на хіднику премії "Оскар-2023" встигла не лише позувати перед камерами, а й врятувати фотографа.

Час від часу на світських заходах також трапляються курйозні ситуацій і не лише з зірками, а й з персоналом. Так, під час хіднику фотограф, який знімав Леді Гагу оступився та впав просто поруч зі співачкою. Виконавиця у своє чергу не розгубилася та одразу ж поквапилася на допомогу чоловіку. 

Леді Гага у довгій сукні підбігла до фотографа та допомогла йому підвестися та отямитися. Відео з курйозом швидко поширилося Мережею.

Нагадаємо, що навколо хідника 95-ої премії "Оскар" виникло чимало суперечок, адже цього року килим не традиційно червоний, а кольору шампанського. До речі, акторка Джеймі Лі Кертіс вже встигла обуритися обраним кольором, який буквально зіпсував її появу на церемонії.

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Дата публікації
Перегляди
54
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