Леді Гага показала маму, на яку схожа як дві краплі

Леді Гага показала маму, на яку схожа як дві краплі

Співачка поділилася рідкісним фото з рідною людиною.

Американська співачка та продюсерка Леді Гага, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, показала свою маму Синтію.

Так, на своїй сторінці в Instagram 35-річна зірка запостила рідкісне селфі з рідною людиною. На знімку вони ніжно позують, обіймаючись. У руках 67-річна Синтія тримала троянду.

Леді Гага з мамою / instagram.com/ladygaga

Як написала артистка, квітку вона вручила мамі у рамках марафону #bekind21, який покликаний заохотити юзерів робити добрі справи.

"Сьогодні подарувала мамі квітку. #bekind21. Дослідження фонду Born This Way Foundation показують, що навіть невеликий прояв доброти може мати значення. Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене сьогодні і зробите навіть просту добру справу. Залишилось 7 днів! З любов'ю, я і моя мама", – повідомила виконавиця.

У коментарях фанати зазначили, що співачка – копія мами.

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Нагадаємо, днями мама Наташі Корольової розповіла про свого бойфренда. Пара разом вже понад 20 років.

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