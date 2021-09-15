Леді Гага показала маму, на яку схожа як дві краплі

Співачка поділилася рідкісним фото з рідною людиною.
Американська співачка та продюсерка Леді Гага, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, показала свою маму Синтію.
Так, на своїй сторінці в Instagram 35-річна зірка запостила рідкісне селфі з рідною людиною. На знімку вони ніжно позують, обіймаючись. У руках 67-річна Синтія тримала троянду.
Як написала артистка, квітку вона вручила мамі у рамках марафону #bekind21, який покликаний заохотити юзерів робити добрі справи.
"Сьогодні подарувала мамі квітку. #bekind21. Дослідження фонду Born This Way Foundation показують, що навіть невеликий прояв доброти може мати значення. Сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене сьогодні і зробите навіть просту добру справу. Залишилось 7 днів! З любов'ю, я і моя мама", – повідомила виконавиця.
У коментарях фанати зазначили, що співачка – копія мами.
- Які красиві
- Ти так на неї схожа
- Обидві неймовірно вродливі
Нагадаємо, днями мама Наташі Корольової розповіла про свого бойфренда. Пара разом вже понад 20 років.