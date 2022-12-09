Леді Гага у мінішортах з косичками повторила вірусний танок Венздей під свій хіт "Bloody Mary"

Попдіва Леді Гага відтворила танок Венздей, який став вірусним у Мережі після виходу одноіменного серіалу від Netflix.

Для того, аби перевтілитися в образ дівчинки Аддамс, співачка одягнула чорний костюм із мінішортами та жакетом, білу сорочку та картаті панчохи. Також зірка зробила виразний макіяж у темних відтінках і заплела косички, як у головної героїні серіалу. Своїм танком Леді Гага поділилася у TikTok.

Рухи Венздей співачка відтворила під свій хіт "Bloody Mary", який зараз б'є усі рекорди за пошуками у Мережі. Цікаво, що у серіалі головна героїня танцювала зовсім під іншу пісню - "Goo Goo Muck" гурту The Cramps, але у Мережі танець завірусився саме під пісню Леді Гаги.

Зараз хіт 2011 року став новим рекордсменом у мобільному додатку з розпізнавання музики Shazam та знову займає топові позиції у музичних чартах.

Нагадаємо, раніше інтернет-тренд повторила українська співачка Оля Полякова.

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