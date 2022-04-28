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Леді Гага висміяла росіян: "Як були тупі, так і залишилися!" – відео

Леді Гага висміяла росіян: "Як були тупі, так і залишилися!" – відео

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Леді Гага висміяла росіян: "Як були тупі, так і залишилися!" – відео

instagram.com/ladygaga

Відома американська співачка Леді Гага жорстко висміяла росіян.

Так, під час концерту в Лас-Вегасі артистка виступила з промовою щодо війни Росії проти України та про те, як сама допомагає постраждалим. Потім вона додала, що росіянам варто було б заарештувати її під час концерту в РФ, проте вони "як були тупі, так і залишилися". 

Відповідне відео з’явилося у Twitter.

"Вони мали мене заарештувати в Росії, коли мали такий шанс. Я говорила їм одягнути на мене кайданки. Вони були тупими тоді, так і залишаються тупими зараз", – сказала виконавиця та засміялася.

Зауважимо, 2012 року під час концерту в Москві зірка підтримала ЛГБТ-спільноту та додала: "Заарештуй мене, Москва. Мені пох*й".

Нагадаємо, Лайма Вайкуле прокоментувала заяву пропагандистки Симоньян щодо сексуальної орієнтації Галкіна. Нещодавно у телеефірі вона назвала шоумена чоловіком, який одружився з "літньою жінкою", аби приховати свою нетрадиційну орієнтацію.

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