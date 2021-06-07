Леді Гага замалим бюстгальтером підкреслила пишні груди, розлігшись на траві

Зірка захопила апетитними формами.
Американська співачка Леді Гага, яка нещодавно у бікіні блиснула апетитними сідницями, все частіше тішить фанів пікантним контентом.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила короткі відео, на яких зображена у спідньому. В такому вигляді зірка розляглася на траві і великим планом демонструє прихильникам пишні груди.
Свій пост виконавиця супроводила багатозначними сердечками різних кольорів. Підписники Леді Гаги виявилися більш багатослівними і наробили кумирці компліментів:
- Тістечко у вигляді Леді Гаги
- Моя королева
- Яка ж ти гаряча
Нагадаємо, що не так давно Леді Гага взяла участь у зніманнях спеціального епізоду культового серіалу "Друзі". У випуску зірка разом з героїнею Лізи Кудроу Фібі заспівала її знамениту пісню про смердючого кота.