Леді Гага замалим бюстгальтером підкреслила пишні груди, розлігшись на траві

Зірка захопила апетитними формами.

Американська співачка Леді Гага, яка нещодавно у бікіні блиснула апетитними сідницями, все частіше тішить фанів пікантним контентом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила короткі відео, на яких зображена у спідньому. В такому вигляді зірка розляглася на траві і великим планом демонструє прихильникам пишні груди.

Свій пост виконавиця супроводила багатозначними сердечками різних кольорів. Підписники Леді Гаги виявилися більш багатослівними і наробили кумирці компліментів:

Тістечко у вигляді Леді Гаги

Моя королева

Яка ж ти гаряча

Нагадаємо, що не так давно Леді Гага взяла участь у зніманнях спеціального епізоду культового серіалу "Друзі". У випуску зірка разом з героїнею Лізи Кудроу Фібі заспівала її знамениту пісню про смердючого кота.

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