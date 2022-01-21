Леді Гага зізналася, що зі стрічки "Дім Гуччі" вирізали її секс із Сальмою Гаєк

За словами артистки, з фільму прибрали цілу сюжетну лінію.

Американська співачка та акторка Леді Гага приголомшила шанувальників зізнанням.

Виявляється, зі стрічки "Дім Гуччі" вирізали доволі пікантну сцену, в якій героїня Леді Гаги Патриція Реджані займається сексом з Піною, яку зіграла акторка Сальма Гаєк.

Про це виконавиця розповіла у своєму нещодавньому інтерв'ю Pop Crave, пише видання DailyMail. Леді Гага зазначила, що взагалі з картини прибрали цілу сюжетну лінію, у якій показується розвиток стосунків між Патрицією та Піною:

" У фільмі є ціла сюжетна лінія, де у героїні Сальми зав'язуються зі мною сексуальні стосунки. Тільки ви цього не побачите. Тому що цю сцену вирізали", - сказала Леді Гага. Вона додала, що, можливо, ці відверті кадри увійдуть до режисерської версії стрічки.

Леді Гага в ролі Патриції Реджані

Сальма Гаєк в ролі Піни

"Я пам'ятаю, як на знімальному майданчику сказала Сальмі: "Можливо, після смерті Мауріціо стане спекотно?" І вона така: "Про що ти говориш?" – поділилася Леді Гага.

Артистка додала, що не жалкує про такий знімальний досвід і зазначила, що можливість зіграти у такому епізоді говорить про режисера Рідлі Скотта як про професіонала.

Леді Гага та Сальма Гаєк в стрічці "Дім Гуччі"

Нагадаємо, що фільм заснований на книзі "Будинок Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності" і розповідає про вбивство Мауріціо Гуччі, який свого часу очолював модний будинок Gucci.

1995 року чоловік був застрелений кілером біля його офісу. Винною в замовному вбивстві визнали його дружину Патрицію Реджані, яка провела у в'язниці 18 років і вийшла на свободу 2016 року. У підготовці вбивства Патриції допомогла подруга, екстрасенс Піна.

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