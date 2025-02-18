Леді Гага зворушливо відреагувала на відео маленької українки, яка переспівала її нову пісню

Американська співачка Леді Гага відреагувала на відео, як маленька українка співає її нову пісню.

Йдеться про трек виконавиці Abracadabra. Реліз пісні відбувся 16 лютого, і вона вже встигла полюбитися слухачам. Зокрема, чимало співаків зробили кавер на композицію. Трек також переспівала маленька українка з Рівного. Відповідним відео у своєму TikTok поділилася викладачка дівчинки з вокалу Олена Українець.

Леді Гага відреагувала на відео, як маленька українка співає її нову пісню

На допис в Мережі натрапила й сама Леді Гага. Виконавиця оцінила кавер на її нову пісню. У коментарях під роликом співачка зворушливо зазначила, що це мило. Також артистка зробила репост відео, тож тепер воно відображується на її офіційному акаунті в TikTok. Тим часом Олена Українець подякувала Леді Гагі за такий теплий відгук.

"Як мило!" – саме так написала артистка у коментарях під відео.

Леді Гага прокоментувала відео, де дівчинка з України співає її пісню

Зазначимо, Леді Гага наразі готує до прем'єри свій новий музичний альбом Mayhem. Трек Abracadabra увійде в платівку.

Нагадаємо, коли в Україні почалася повномасштабна війна, Леді Гага засудила дії росіян та підтримала українців. Артистка бажала Україні якнайскорішої перемоги. Також виконавиця не соромилася критикувати росіян та називала їх "тупими".

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