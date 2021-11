Леді Гагу знудило, а Менсон знепритомнів: зірки, яким стало зле просто на сцені

Іноді через щільний графік здоров'я артистів "здає".

Днями співачку Надю Дорофєєву екстрено госпіталізували в Єгипті за декілька хвилин до концерту.

Артистка дуже сильно отруїлася, її забрали до лікарні, де ставили крапельниці.

Через втому, дієти, щільний гастрольний графік або інші фактори нерідко зіркам стає зле просто на сцені. Редакція сайту ТСН.ua зібрала відео, де артистам стало зле перед багатотисячною публікою.

Джастін Бібер

Відео, де канадійському співаку стає зле перед сотнями фанів, облетіло Мережу ще 9 років тому. Так, на своєму концерті, який був першим у турі США, тоді ще 18-річний артист вирвав просто на сцені, повернувшись спиною до фанів. Після інциденту знаменитість пішов за лаштунки на кілька хвилин, а потім повернувся та продовжив концерт.

Леді Гага

Дуже часто від перевтоми кепсько ставало на сцені Леді Газі. У турі The Monster Ball артистка сиділа на суворій дієті і була знесилена. Так, під час виконання останньої пісні Bad Romance артистка вже не могла стояти на ногах. Зірка ледь співала та сіла на сходинки.

А от у наступному турі Гагу знудило просто на сцені у Барселоні. Завдяки танцівнику моменти, де зірці зе, вдалося трохи приховати. Попри свій стан, артистка продовжила виступ.

Мерилін Менсон

2018 року рокер Мерилін Менсон знепритомнів під час виступу у Г'юстоні. Співаку стало зле під час виконання хіта Sweet Dreams. Музикант буквально звалився на сцену, коли майже доспівав пісню. Після цього зірка спробував піднятися і продовжити виступ, однак, потім був змушений піти зі сцени, хоча встиг виконати лише п'ять пісень.

Міт Лоуф

2016 року американський рок-співак Міт Лоуф знепритомнів на концерті в Едмонтоні. Спершу виконавець забував слова та дивно поводився, а потім гепнувся на підлогу. Після інциденту зірку доправили до лікарні.

Беверлі Найт

Британська співачка Беверлі Найт знепритомніла під час виступу на концерті, який був присвячений ведучому ВВС Террі Вогану. Знаменитість виконувала легендарну композицію Вітні Г'юстон I will always love you, коли їй стало зле. Найт через жест попросила про допомогу.

Тіна Кароль

А от українська співачка Тіна Кароль ледь не отруїлася чадним газом на Atlas Weekend. У момент, коли виконавиця співала на платформі над сценою, вона опинилася в диму через велику кількість піротехніки. Тіна порівняла цю ситуацію з димом під час пожежі: "Я просто за ковтками повітря тягнулася. Вже мій мозок не розумів, що треба просто встати і дихати хоча б повітрям вище. Тобто, це як в диму чадного газу під час пожежі опинитися", – розповіла зірка.

