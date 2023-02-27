Відому співачку Леді Гагу звинуватили у шахрайстві та подали на неї до суду.

Зокрема, це справа рук Дженніфер Макбрайд. Коли 2021 року в Гаги викрали псів, то жінка повернула бульдогів та вимагала обіцяну винагороду у розмірі 500 тисяч доларів. Макбрайд не виплатили кошти, адже вона виявилася знайомою зі зловмисниками, а навпаки – їй висунули звинувачення за приховування злочину, пише People.

Леді Гага зі своїми бульдогами / Фото: instagram.com/ladygaga

Схоже, Макбрайд не згодна з цим. Тож, через два роки після інциденту жінка подала на виконавицю до суду. Вона звинуватила її у шахрайстві та вимагає від неї 500 тисяч доларів обіцяної винагороди.

Макбрайд стверджує, що в оголошенні про винагороду йшлося про те, що тим, хто поверне бульдогів, не будуть задавати зайвих запитань та просто виплатять кошти. На думку жінки, Леді Гага не дотрималася свого слова, тож подала до суду.

Бульдоги Леді Гаги / Фото: instagram.com/ladygaga

Зазначимо, у Леді Гаги 2021 року троє зловмисників викрали бульдогів, коли вони були на прогулянці з вигулювальником. Чоловіка тоді підстрелили, а собак вкрали.

Крадіїв майже одразу знайшла поліція, а виконавиці бульдогів повернула Дженніфер Макбрайд, яка стверджувала, що просто знайшла чотирилапих прив'язаними до стовпа. Жінці висунули звинувачення за приховування псів. Тим часом один із трьох зловмисників вже отримав покарання, його засудили до 21 року в'язниці за замах на вбивство та крадіжку собак.

Читайте також: